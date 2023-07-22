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Национальный банк усилил поддержку гривны: детали

22 июля 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ усиливает поддержку гривны — продает валюту из резервов
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) на фоне проблемной ситуации с продолжением действия "зернового соглашения" в течение последней недели продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был выше более чем на 190 млн долларов против предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Сколько Нацбанк продал валюты

По данным НБУ, на последней неделе (с 17 по 21 июля) регулятор продал на межбанковском валютном рынке 594,66 млн долларов, а приобрел 3,78 млн долларов. То есть объем чистой продажи валюты превысил 590 млн против 400 млн на прошлой неделе.

Совокупно с начала года Нацбанк продал 13,93 млрд долларов и приобрел 189,2 млн долларов. Чистая продажа валюты составляет 13,74 млрд долларов.

валюта
Источник: НБУ

Нацбанк продает валюту из резервов, в частности, с целью балансировки рынка экспортеров и импортеров для поддержки фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печатания гривны".

Ситуация с "зерновым соглашением"

Ранее финансовые эксперты предполагали, что Нацбанк может увеличить продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке из-за проблем с продлением действия "зернового соглашения".

По словам экс-главы совета Независимой ассоциации банков и финансистки Елены Коробковой, прекращение действия "зернового коридора" из-за решения России не пошатнет ситуацию на валютном рынке в ближайшей перспективе, ведь НБУ придерживается политики фиксированного обменного курса, подкрепленного значительными финансовыми поступлениями от международных партнеров.

Но ожидается, что на этом фоне Центробанк увеличит продажу иностранной валюты на межбанке для поддержки курса гривны, спрогнозировала эксперт.

Больше о валюте

Напомним, в Украине на наличном рынке курс доллара несколько снизился. Банки 22 июля предлагают американскую валюту дешевле.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

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