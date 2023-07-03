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НАПК предлагает запретить финансирование партий госпредприятиями

3 июля 2023 10:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НАПК предлагает запретить финансирование партий госпредприятиями
Депутаты политпартий в ВР. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Нацагентство по предотвращению коррупции предлагает внесение изменений в украинское законодательство относительно механизма государственного финансирования политических партий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Речь идет о проекте "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечении к деятельности политических партий лиц с инвалидностью и совершенствовании механизма государственного финансирования уставной деятельности политической партии". Его зарегистрировал премьер Денис Шмыгаль.

Документ предлагает ограничить максимальный вклад в поддержку политсил от граждан и компаний и запретить финансирование партии государственными предприятиями.

Уменьшить размер взноса в течение календарного года для физлица и ФЛП предлагают 600 размерами прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января года, в котором осуществлялись взносы). В этом году это 1,61 миллиона гривен.

Сейчас граждане могут жертвовать в поддержку политпартий не более 400 размеров минимальной заработной платы в течение года — 2,68 миллиона гривен. Ограничения на пожертвования для физлиц-предпринимателей не предусмотрены.

Устанавливается ограничение для юрлиц в 1,2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 3,22 миллиона гривен. Сейчас компании могут жертвовать около пяти миллионов гривен.

Предлагается полностью запретить финансирование политсил предприятиями, где государственная доля составляет более 10%.

Сколько средств пойдет в 2023 году на поддержку политпартий

Следует отметить, что на парламентские партии ежегодно уходит сотни миллионов из государственного бюджета, в то же время им разрешено не отчитываться о расходах. Такие данные недоступны не только обычным гражданам, но и НАПК.

В 2023 году государственное финансирование политических партий оставили на уровне предыдущего военного года 885 млн гривен. В то время как правительство предлагало сократить финансирование политсил во время войны до 366 млн гривен. Однако представители "Слуг народа", "Батькивщины" и "Евросолидарности" внесли поправку, где предложили увеличить объем госфинансирования, а Верховная Рада поддержала ее в окончательной редакции проекта Госбюджета-2023.

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Напомним, украинцам предоставили право голосовать в мобильном приложении "Дія", куда тратить средства государственного бюджета. Норма вступит в силу не раньше 2024 года.

Также мы писали, что в мае 2023 из государственного бюджета на компенсацию аренды жилья в Киеве народным депутатам ушло 2,71 миллиона гривен. В среднем сумма выплаты составила около 20 тысяч гривен. За прошлый год на компенсации аренды жилья из госбюджета ушло 31 миллион гривен.

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