НБУ к годовщине Независимости Украины презентовал новые монеты — фото

Памятная монета. Фото: НБУ

В Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены доблести украинского народа.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Монеты к годовщине Независимости Украины

Как отметил руководитель Нацбанка Андрей Пышный, в этот раз монеты особенные, ведь, как правило, их посвящают личностям, событиям или другим материальным вещам. Однако сейчас отразили то, что объединяет украинцев и стоит того, чтобы быть запечатленным на монетах.

"Мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, черту, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это — смелость!", — подчеркнул глава НБУ.

Монета, выполненная из серебра, на аверсе имеет стилизованную композицию, символизирующую Украину. Образ Родины воплотили в символе трезубца, находящегося "на острие" времени, внимания мира и создания новой мировой истории.

Примечательно, что поверхность частично сделали зеркальной, чтобы в отражении каждый мог увидеть свое лицо и почувствовать себя частью несокрушимой украинской нации.

"Это отличие именно вам! Каждому из вас!", — добавил Пышный.

На реверсе изобразили композицию, символизирующую смелость и героическое сопротивление украинского народа. В центре — звезду, олицетворяющую новую надежду, которая благодаря невероятной отваге и решимости украинского народа разрушила незыблемый идеологический (мифический) "камень-бетон" непобедимости российского войска.

Номинал монет — пять и десять гривен.

Источник: НБУ

Источник: НБУ

Источник: НБУ

Источник: НБУ

Напомним, государство планирует выплатить гражданам пособие ко Дню Независимости до ноября 2023 года. Речь идет о дополнительных суммах в размере от 450 до 3,1 тыс. грн.

Также ко Дню Независимости, 24 августа, в Киеве многие категории граждан получат единовременную денежную помощь. В общей сложности столичные городские власти намерены выплатить 130 миллионов гривен.