НБУ ликвидирует банк российского бизнесмена: детали
В Украине ликвидируют финучреждение "Форвард Банк" российского бизнесмена. Месяц назад регулятор признал банк неплатежеспособным.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
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Ликвидация банка
Такое решение НБУ принял, руководствуясь требованиями законодательства и учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В начале февраля его отнесли к категории неплатежеспособных. Объясняли, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями после отнесения его к проблемным категориям. Еще одно основание — дальнейшее существенное ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер по его улучшению.
Что известно о банке
Как пишут СМИ, конечным бенефициарным владельцем банка значится российский бизнесмен Рустам Тарико. Ранее финучреждение называлось "Русский стандарт".
Тарико решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) включили в список санкций Украины. В начале июля по материалам СБУ суд арестовал акции и имущество банка Форвард. Следствие установило, что часть прибыли уходила на подготовку и ведение войны против Украины.
За 11 месяцев прошлого года "Форвард" получил 114 миллионов гривен ущерба.
Получат ли деньги вкладчики
Вкладчикам "Банка Форвард" Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возместить в полном размере вклады, включая проценты. Возможная сумма выплат гарантированной суммы составляет 1,5 млрд грн.
Напомним, с украинского рынка окончательно вывели "Коммерческий Банк "Премиум". Ликвидация, длившаяся семь лет, завершилась.