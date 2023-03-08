НБУ ликвидирует банк российского бизнесмена — детали

Месяц назад регулятор признал банк неплатежеспособным

В Украине ликвидируют финучреждение "Форвард Банк" российского бизнесмена. Месяц назад регулятор признал банк неплатежеспособным.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Ликвидация банка

Такое решение НБУ принял, руководствуясь требованиями законодательства и учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В начале февраля его отнесли к категории неплатежеспособных. Объясняли, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями после отнесения его к проблемным категориям. Еще одно основание — дальнейшее существенное ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер по его улучшению.

Что известно о банке

Как пишут СМИ, конечным бенефициарным владельцем банка значится российский бизнесмен Рустам Тарико. Ранее финучреждение называлось "Русский стандарт".

Тарико решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) включили в список санкций Украины. В начале июля по материалам СБУ суд арестовал акции и имущество банка Форвард. Следствие установило, что часть прибыли уходила на подготовку и ведение войны против Украины.

За 11 месяцев прошлого года "Форвард" получил 114 миллионов гривен ущерба.

Получат ли деньги вкладчики

Вкладчикам "Банка Форвард" Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возместить в полном размере вклады, включая проценты. Возможная сумма выплат гарантированной суммы составляет 1,5 млрд грн.

Напомним, с украинского рынка окончательно вывели "Коммерческий Банк "Премиум". Ликвидация, длившаяся семь лет, завершилась.