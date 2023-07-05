Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow НБУ может ослабить правила покупки иностранной валюты arrow

НБУ может ослабить правила покупки иностранной валюты

5 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ может ослабить правила покупки иностранной валюты
Валюта в кассе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также:

Отмена ограничений на обмен валют

Как отмечают аналитики, ссылающиеся на специалистов и источники в НБУ, фиксированный курс доллара, строгие ограничения на транзакции и другие меры на валютном рынке сдерживают развитие экономики страны. Стабильность ситуации позволит постепенно отменить меры, введенные регулятором в начале войны.

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что экономическое развитие зависит от ситуации на фронтах. В случае успеха в контрнаступлении это станет толчком для экономического роста. Уже сейчас курс американской валюты в обменниках догоняет официальный от НБУ. Ослабление ограничений простимулирует деловую активность, что имеет ключевое значение для экономического обновления.

экономика
Источник: Bloomberg

Так, Нацбанк ожидает роста экономики после падения на 30% в прошлом году, бизнес-перспективы тоже демонстрируют положительные ожидания. На основе этого НБУ поддержал новую стратегию, частично удовлетворяющую требованиям Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о гибком обменном курсе доллара и инфляционном таргетировании.

В новой стратегии прописаны шаги по ослаблению ограничений, однако нет последовательности, в которой будут происходить.

Регулятор уже сделал несколько шагов в направлении либерализации валютного рынка по операциям для страховых компаний и относительно заемщиков по погашению валютной задолженности.

Так, с конца июня резиденты-заемщики могут обслуживать новые кредиты, привлеченные у коммерческих заемщиков (коммерческие банки, инвестиционные фонды, финансовые компании). Но при этом НБУ определил правила осуществления соответствующих финансовых расчетов, чтобы минимизировать возможный отток капитала и предотвратить снижение уровня долговой устойчивости корпоративного сектора.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз