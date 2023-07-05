НБУ может ослабить правила покупки иностранной валюты
Национальный банк Украины может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмена ограничений на обмен валют
Как отмечают аналитики, ссылающиеся на специалистов и источники в НБУ, фиксированный курс доллара, строгие ограничения на транзакции и другие меры на валютном рынке сдерживают развитие экономики страны. Стабильность ситуации позволит постепенно отменить меры, введенные регулятором в начале войны.
Журналисты Bloomberg подчеркивают, что экономическое развитие зависит от ситуации на фронтах. В случае успеха в контрнаступлении это станет толчком для экономического роста. Уже сейчас курс американской валюты в обменниках догоняет официальный от НБУ. Ослабление ограничений простимулирует деловую активность, что имеет ключевое значение для экономического обновления.
Так, Нацбанк ожидает роста экономики после падения на 30% в прошлом году, бизнес-перспективы тоже демонстрируют положительные ожидания. На основе этого НБУ поддержал новую стратегию, частично удовлетворяющую требованиям Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о гибком обменном курсе доллара и инфляционном таргетировании.
В новой стратегии прописаны шаги по ослаблению ограничений, однако нет последовательности, в которой будут происходить.
Регулятор уже сделал несколько шагов в направлении либерализации валютного рынка по операциям для страховых компаний и относительно заемщиков по погашению валютной задолженности.
Так, с конца июня резиденты-заемщики могут обслуживать новые кредиты, привлеченные у коммерческих заемщиков (коммерческие банки, инвестиционные фонды, финансовые компании). Но при этом НБУ определил правила осуществления соответствующих финансовых расчетов, чтобы минимизировать возможный отток капитала и предотвратить снижение уровня долговой устойчивости корпоративного сектора.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.
Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.