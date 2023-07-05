НБУ может ослабить правила покупки иностранной валюты

Валюта в кассе. Фото: google.com

Национальный банк Украины может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмена ограничений на обмен валют

Как отмечают аналитики, ссылающиеся на специалистов и источники в НБУ, фиксированный курс доллара, строгие ограничения на транзакции и другие меры на валютном рынке сдерживают развитие экономики страны. Стабильность ситуации позволит постепенно отменить меры, введенные регулятором в начале войны.

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что экономическое развитие зависит от ситуации на фронтах. В случае успеха в контрнаступлении это станет толчком для экономического роста. Уже сейчас курс американской валюты в обменниках догоняет официальный от НБУ. Ослабление ограничений простимулирует деловую активность, что имеет ключевое значение для экономического обновления.

Источник: Bloomberg

Так, Нацбанк ожидает роста экономики после падения на 30% в прошлом году, бизнес-перспективы тоже демонстрируют положительные ожидания. На основе этого НБУ поддержал новую стратегию, частично удовлетворяющую требованиям Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о гибком обменном курсе доллара и инфляционном таргетировании.

В новой стратегии прописаны шаги по ослаблению ограничений, однако нет последовательности, в которой будут происходить.

Регулятор уже сделал несколько шагов в направлении либерализации валютного рынка по операциям для страховых компаний и относительно заемщиков по погашению валютной задолженности.

Так, с конца июня резиденты-заемщики могут обслуживать новые кредиты, привлеченные у коммерческих заемщиков (коммерческие банки, инвестиционные фонды, финансовые компании). Но при этом НБУ определил правила осуществления соответствующих финансовых расчетов, чтобы минимизировать возможный отток капитала и предотвратить снижение уровня долговой устойчивости корпоративного сектора.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.