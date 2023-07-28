НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения: прогноз экспертов
Эксперты комментируют решение Национального банка Украины о снижении ключевой процентной ставки с 25% до 22% годовых впервые с начала войны. В частности, утверждают, что на валютном рынке вскоре начнутся перемены.
Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.
Какие ожидаются изменения
По словам эксперта, Нацбанк фактически отреагировал на сокращение темпов инфляции быстрее, чем ожидалось. При этом реальная учетная ставка, учитывая фактическую годовую инфляцию 12,8%, будет существенно положительной.
То есть это будет означать дальнейшую сохранность жесткой денежной политики, призванную связать свободную ликвидность и не допустить давления на обменный валютный курс.
По мнению специалиста, это позволит НБУ в скором времени начать воплощать шаги по валютной либерализации в стране.
"Такая политика должна позволить Нацбанку уже в ближайшее время начать снимать валютные ограничения, введенные в начале войны. Именно это, а не доступность кредитных ресурсов, судя по решению НБУ, будет приоритетом в действиях Национального банка в поддержку бизнеса. Просмотр прогноза достаточно осторожен (явно получается) по предположению, что РФ не будет давать нам жить как минимум до конца войны) и очевиден", — отметил он.
Вышлинский также видит положительным тот факт, что НБУ пересмотрел прогнозы на текущий год относительно ВВП (рост с 2,0% до 2,9%) и уровня инфляции (замедление с 14,8% до 10,6%).
Что еще стоит знать
Напомним, как отметил глава Центробанка Андрей Пышный, решение по учетной ставке - важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при ослаблении валютных ограничений и предстоящем переходе к более гибкому обменному курсу. Новый уровень учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой устойчивости должен поддержать восстановление украинской экономики.
Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.