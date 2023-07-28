НБУ в ближайшее время начнет снимать валютные ограничения

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

Эксперты комментируют решение Национального банка Украины о снижении ключевой процентной ставки с 25% до 22% годовых впервые с начала войны. В частности, утверждают, что на валютном рынке вскоре начнутся перемены.

Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

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Какие ожидаются изменения

По словам эксперта, Нацбанк фактически отреагировал на сокращение темпов инфляции быстрее, чем ожидалось. При этом реальная учетная ставка, учитывая фактическую годовую инфляцию 12,8%, будет существенно положительной.

То есть это будет означать дальнейшую сохранность жесткой денежной политики, призванную связать свободную ликвидность и не допустить давления на обменный валютный курс.

По мнению специалиста, это позволит НБУ в скором времени начать воплощать шаги по валютной либерализации в стране.

"Такая политика должна позволить Нацбанку уже в ближайшее время начать снимать валютные ограничения, введенные в начале войны. Именно это, а не доступность кредитных ресурсов, судя по решению НБУ, будет приоритетом в действиях Национального банка в поддержку бизнеса. Просмотр прогноза достаточно осторожен (явно получается) по предположению, что РФ не будет давать нам жить как минимум до конца войны) и очевиден", — отметил он.

Вышлинский также видит положительным тот факт, что НБУ пересмотрел прогнозы на текущий год относительно ВВП (рост с 2,0% до 2,9%) и уровня инфляции (замедление с 14,8% до 10,6%).

Источник: ЦЭС

Что еще стоит знать

Напомним, как отметил глава Центробанка Андрей Пышный, решение по учетной ставке - важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при ослаблении валютных ограничений и предстоящем переходе к более гибкому обменному курсу. Новый уровень учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой устойчивости должен поддержать восстановление украинской экономики.

Также писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.