НБУ ослабил поддержку гривны — как сократились объемы продаж из резервов

НБУ ослабил поддержку гривны: как сократились объемы продаж валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал меньшую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты из золотовалютных резервов был на 41% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
Сколько Нацбанк продал валюты
По данным НБУ, на последней неделе регулятор продал на межбанке 349,33 млн долларов, а приобрел 1,14 млн долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал.
С начала 2023 года Центробанк купил на межбанковском рынке 190,3 млн долларов, а продал 14 млрд долларов. Евро НБУ не покупает и не продает в этом году.
Поддержка нацвалюты во время войны
Следует отметить, что Нацбанк продает валюту из резервов, в частности, для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.
В прошлом году на фоне войны Нацбанк начал продавать почти 1 млрд долларов из резервов каждую неделю для балансировки межбанка. После повышения курса доллара в июле до 36,6 грн ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты упали до 500 млн долларов.
Так, в 2022 году Нацбанк приобрел на межбанке 3,26 млрд долларов и 110 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,78 млн евро. В 2021-м Нацбанк купил на межбанке 3,69 млрд долларов, а продал 1,27 млрд долларов.
Примечательно, что с начала года НБУ отказался от "печати гривны".
Напомним, 27 июля Национальный банк снизил ключевую процентную ставку с 25% до 22% годовых. Таким образом, регулятор начал цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз.