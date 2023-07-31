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НБУ ослабил поддержку гривны: как сократились объемы продаж валюты на межбанке

31 июля 2023 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ ослабил поддержку гривны — как сократились объемы продаж из резервов
Национальный банк. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал меньшую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты из золотовалютных резервов был на 41% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По данным НБУ, на последней неделе регулятор продал на межбанке 349,33 млн долларов, а приобрел 1,14 млн долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал.

С начала 2023 года Центробанк купил на межбанковском рынке 190,3 млн долларов, а продал 14 млрд долларов. Евро НБУ не покупает и не продает в этом году.

Поддержка нацвалюты во время войны

Следует отметить, что Нацбанк продает валюту из резервов, в частности, для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

В прошлом году на фоне войны Нацбанк начал продавать почти 1 млрд долларов из резервов каждую неделю для балансировки межбанка. После повышения курса доллара в июле до 36,6 грн ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты упали до 500 млн долларов.

Так, в 2022 году Нацбанк приобрел на межбанке 3,26 млрд долларов и 110 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,78 млн евро. В 2021-м Нацбанк купил на межбанке 3,69 млрд долларов, а продал 1,27 млрд долларов.

Примечательно, что с начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Напомним, 27 июля Национальный банк снизил ключевую процентную ставку с 25% до 22% годовых. Таким образом, регулятор начал цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз.

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