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НБУ планирует перейти к управляемой гибкости курса: детали

28 сентября 2023 13:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ перейдет к управляемой гибкости курса — когда отпустят доллар
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Как отмечают в НБУ, возврат к более гибкому курсообразованию позволит усилить устойчивость украинской экономики и валютного рынка перед внешними и внутренними вызовами.

В то же время, отметили, что полноценный переход к плавающему курсообразованию состоится далеко не сразу. Сначала регулятор перейдет к управляемой гибкости курса, что продиктовано особенностями функционирования экономики на фоне войны.

В связи с ограничениями экспортных возможностей и притока инвестиций на валютном рынке постоянно имеется существенный дефицит валюты. Поэтому возвращаться к плавающему курсу, когда Нацбанк лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока говорить рано.

Тогда как при условии управляемой гибкости курса НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря чему курс сможет не только ослабляться, когда дефицит будет расти, но и укрепляться, когда будет снижаться.

При новом курсовом режиме Нацбанк будет существенно ограничивать движения курса как в одну, так и в другую сторону.

Следовательно, продажи валюты будут сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам будут продолжать защищать сбережения от инфляции.

 

курс доллара НБУ
Источник: НБУ

Когда перейдут к управляемому гибкому курсу

В НБУ заявляют, что не устанавливают никаких конкретных дат для перехода к управляемому гибкому курсу и смягчению ограничений. Это произойдет исключительно при наличии устойчивых предпосылок. Это будет зависеть от:

  • темпов роста потребительских цен: инфляция станет умеренной и будет иметь тенденцию к снижению;
  • ожиданий граждан, бизнеса, банков и аналитиков по поводу будущей инфляции: должны в дальнейшем уменьшаться;
  • уровня международных резервов: у Центробанка должно быть достаточно резервов для сохранения курсовой устойчивости;
  • процентных ставок: депозиты должны обеспечивать защиту вкладов граждан от обесценения;
  • параметров финансовой стабильности: банки должны и в дальнейшем оставаться устойчивыми.

"Если все показатели будут в норме, то НБУ в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения и впоследствии перейдет к режиму управляемой гибкости курса. В то же время НБУ будет действовать постепенно и осторожно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка", — добавили в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс валют на четверг, 28 сентября. Согласно ему, евро стоит 38,48 грн/евро (-0,24), доллар неизменен — 36,56 грн.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

 

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