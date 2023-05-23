НБУ планирует построить в Украине Финансовую крепость

Война поменяла планы Национального банка. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины первым среди государственных учреждений разработал новую институциональную стратегию. Документ учитывает фактор влияния вторжения России на финансовую систему Украины. Цель Стратегии – защита финансовой стабильности и восстановление страны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В условиях войны Стратегия Национального банка до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую, которая позволит центробанку расширить зону определенности и сформировать альтернативные планы действий.

"Название нашей новой Стратегии – Финансовая крепость Украины. Точная и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет Победу", – рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Новые стратегические цели

Реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка – обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к Победе.

Первая цель – устойчивая гривня

Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ и важно во время войны.

В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:

разработке стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;

постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;

постепенному переходу к гибкости обменного курса;

возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.

Вторая цель – финансовая стабильность

Достижение этой цели предполагает обеспечение состояния финансовой системы, при котором, несмотря на внешние влияния, она способна надлежащим образом выполнять основные функции – финансовое посредничество и осуществление платежей – и успешно противостоять кризисным явлениям. Эта задача особенно важна во время войны.

Реализация цели предполагает воплощение следующих стратегических инициатив:

сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;

устойчивая и дееспособная банковская система;

страховой рынок готов поддерживать восстановление;

небанковский финансовый и платежный рынок – прозрачный и технологический;

надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

Третья цель – финансовая система работает на восстановление страны

Ее цель – содействие восстановлению экономики, восстановлению страны, возвращению к устойчивым темпам экономического роста.

Регулятор будет стимулировать развитие финансового рынка посредством пяти инициатив:

ответственный финансовый рынок;

развитый кредитный рынок;

развитый рынок страховых услуг;

развитая инфраструктура рынков капитала;

финансово грамотное население и предприниматели.

Четвертая цель – современные финансовые услуги

Финансовая система должна работать бесперебойно даже во время войны, в условиях боевых действий или в случае блекаутов. Одна из ключевых задач центробанка состоит в усилении кибербезопасности и эффективности наличного обращения, а также в дальнейшей цифровизации финансовых услуг, внедрении новых технологий, распространении безналичных расчетов.

На реализацию этой цели будут направлены инициативы:

финансовый рынок – цифровая крепость;

Power banking 2.0 – восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;

технологическое развитие финансового рынка;

устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;

виртуальные активы и цифровые деньги НБУ – четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;

цифровые финансовые услуги – часть цифровой страны.

Пятая цель – эффективный центральный банк

Достижение этой цели предполагает реализацию следующих семи инициатив:

голос НБУ – усиление коммуникаций регулятора;

развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;

международное сотрудничество и обмен экспертизой;

европейская интеграция финансового сектора;

эффективная операционная деятельность;

цифровая трансформация НБУ;

человеческий капитал – основной актив НБУ.

Новая Стратегия Национального банка опубликована на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

Напомним, в Украине более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непродуктивного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако в последнее время НБУ начал работать над их ослаблением.

Первоначально регулятор планирует применять меры, направленные на минимизацию множественности валютных курсов, ослабит ограничения по торговым операциям, будет осуществлять меры по содействию поступлениям новых инвестиций. На следующих этапах либерализации будут приняты меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, ослаблением ограничений по капитальным операциям.