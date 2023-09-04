НБУ объяснил причины снижения курса гривни

Гривне возвращена стабильность. Фото: Новини.LIVE

Августовские краткосрочные колебания курса гривни на наличном рынке были ситуативными. Они связаны, в частности, с сезонным фактором.

Об этом заявили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Новини.LIVE.

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Факторы нестабильности гривни

В центробанке объяснили, что обычно именно в конце августа – начале сентября мелкие аграрии переводят долю вырученных за реализованные товары гривневых средств в иностранную валюту на следующую посевную.

Другим фактором нестабильности курса гривни могли быть результаты деятельности правоохранительных органов по наведению порядка на рынке небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции.

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В общем, ситуация на наличном валютном рынке остается устойчивой. Несмотря на августовские колебания, разница между безналичным и наличным курсом умеренная

Напомним, после продолжительного периода стабильности курса гривни произошла дестабилизация наличного валютного рынка в Украине в августе. Наличный курс национальной валюты со значений, близких к официальному курсу, начал снижаться, достигнув в течение нескольких недель значений, близких к 39 гривен за доллар. Однако после ряда мер со стороны Национального банка наличный курс гривни начал укрепляться, вернувшись к отметке около 37 гривен за доллар.

Вместе с тем, утверждает профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михайло Колиснык, в Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривни. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривна — медленно ослабляться.