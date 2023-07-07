НБУ усиливает контроль за доходами — коснется зарплат "в конвертах"

Денежные средства в кошельке. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств — гражданам придется подтвердить легальность средств.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Усиление мониторинга

С 1 августа текущего года Нацбанк намерен изменить правила пополнения счетов наличными средствами с помощью терминалов. Теперь придется предоставить номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.

С июля 2023 года Налоговая служба Украины получила право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен. Также банки должны проводить первичный финансовый мониторинг, чтобы не позволить клиентам отмывать, обналичивать деньги и легализовать доходы.

Хотя в Украине наличные практически невозможно проследить, однако законно также ими сложно воспользоваться. Многие покупки (от 50 тысяч гривен) должны совершаться безналично. Национальный банк следит за тем, чтобы банки проводили финмониторинг.

Зарплаты в"в конвертах"

Зарплаты "в конвертах" являются теми же теневыми деньгами, с которых не уплачены налоги. Однако, если клиент финучреждения регулярно получает одинаковый размер суммы, не совершает подозрительных операций (в частности, слишком частые операции с наличными средствами, дробление переводов), проблем может не возникнуть.

По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, украинцы должны подумать о том, зачем открывают счет в банке, затем должны указать достоверную информацию (как будет использоваться счет, какие доходы).

"Если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете карточку для получения зарплаты, а на самом деле каждый день получаете переводы за оплату любых услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга", — отметил специалист.

Поэтому многие не хотят открывать депозиты на сумму от 400 тыс. грн, чтобы не подтверждать источник доходов. Если, например, человек попытается дробить сумму, в частности через день совершать операции на 50 тыс. грн, банк это заметит и процедура дробления станет основанием для проверки. В таких случаях банки могут закрыть счет клиента и предложить перевести остаток денег в банк, который укажет бывший клиент финучреждения.

Как избежать проблем

Украинцы могут подтвердить источники своих доходов посредством справки о заработной плате, показав банку документ о том, что продали недвижимость, транспорт есть ли договор о сдаче имущества в аренду, документ о праве на наследство или выигрыш в лотерею (копию налоговой декларации). Чтобы не было проблем, нужно декларировать доходы, настаивать на официальном оформлении и выплате белой заработной платы.

Что следует знать

Напомним, Налоговая служба Украины будет иметь право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.