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НБУ ужесточает требования к переводу средств через терминалы

1 июля 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ ужесточает требования к переводу средств через терминалы
Национальный банк. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как отмечается, с августа текущего года добавляются реквизиты в квитанцию, которая формируется при совершении наличных операций через платежные устройства, в частности, терминалы. Квитанция о зачислении средств на счет дополнительно должна содержать номер мобильного телефона плательщика.

Также от плательщиков при совершении таких операций требуется:

  • ввод номера мобильного телефона на экране терминала;
  • получение на номер одноразового пароля (уведомление или телефонный звонок);
  • ввод на экране терминала одноразового пароля о согласии на выполнение платежной операции.

На какие операции распространяются требования

Требования распространяются на операции по внесению наличных средств для зачисления на счета с помощью терминалов. Не касаются популярных платежей:

  • оплаты коммунальных услуг, интернета, телевидения и т.д;
  • оплаты билетов для железнодорожных перевозок;
  • оплаты проезда в городском и пригородном транспорте;
  • оплаты маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнения транспортных карт для проезда в городском транспорте;
  • уплаты налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в госбюджет.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении сделок с наличной валютой в терминальной сети.

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