НБУ ужесточает требования к переводу средств через терминалы
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новые требования к переводам
Как отмечается, с августа текущего года добавляются реквизиты в квитанцию, которая формируется при совершении наличных операций через платежные устройства, в частности, терминалы. Квитанция о зачислении средств на счет дополнительно должна содержать номер мобильного телефона плательщика.
Также от плательщиков при совершении таких операций требуется:
- ввод номера мобильного телефона на экране терминала;
- получение на номер одноразового пароля (уведомление или телефонный звонок);
- ввод на экране терминала одноразового пароля о согласии на выполнение платежной операции.
На какие операции распространяются требования
Требования распространяются на операции по внесению наличных средств для зачисления на счета с помощью терминалов. Не касаются популярных платежей:
- оплаты коммунальных услуг, интернета, телевидения и т.д;
- оплаты билетов для железнодорожных перевозок;
- оплаты проезда в городском и пригородном транспорте;
- оплаты маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнения транспортных карт для проезда в городском транспорте;
- уплаты налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в госбюджет.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание банков за нарушение правил в вопросе противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.
Также мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении сделок с наличной валютой в терминальной сети.