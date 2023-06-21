НБУ ослабил контроль за финансовыми операциями бизнеса

Иностранная валюта в руках. Фото: google.com

В Украине продолжается постепенная политика валютной либерализации. В этот раз регулятор предоставил право резидентам делать денежные переводы за границу для расчета по новым внешним кредитам.

Об этом сообщил пресс-центр Национального банка Украины (НБУ).

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Детали решения НБУ

С 21 июня резиденты-заемщики могут обслуживать новые кредиты, привлеченные у коммерческих заемщиков (коммерческие банки, инвестиционные фонды, финансовые компании).

При этом регулятор определил правила осуществления таких финансовых расчетов, чтобы минимизировать возможную утечку капитала и предотвратить снижение уровня долговой устойчивости корпоративного сектора:

установил ограничения на максимальную эффективную ставку по соответствующим кредитам в 12%;

для заемщиков, у которых нет собственных средств в иностранной валюте, ее покупка для погашения суммы кредита возможна только через три года после получения кредита (при этом разрешено приобретение валюты для того, чтобы оплатить проценты по кредиту в течение первых трех лет с даты получения кредитов). Такое условие ограничит возможность получить кредиты для заемщиков, не имеющих поступлений в иностранной валюте, сроком не более трех лет;

заемщики, имеющие собственные поступления в иностранной валюте, смогут привлекать кредиты со сроком и менее трех лет. Погашение кредита должно производиться за счет собственных денежных средств в иностранной валюте.

Другие валютные послабления

С 16 июня Национальный банк ослабил валютные ограничения для украинских заемщиков, предоставив разрешение резидентам на перевод денег за границу для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам:

обеспеченными гарантиями или поручительствами международной финансовой организации;

предоставленными с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранных государств через уполномоченное им учреждение или через иностранные юридические лица, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранное государственное финучреждение.

В Нацбанке ожидают, что в Украину благодаря такому решению будет поступать гораздо больше новых кредитных средств, что превысит их отток.

Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также мы писали, что НБУ в течение последней недели продал гораздо большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты вырос более чем на 150 млн долларов.