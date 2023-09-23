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НБУ ослабил поддержку гривны на 5,7%

23 сентября 2023 13:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ ослабил поддержку гривны — что стало причиной
Здание НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Продажа валюты из резервов

В течение 18-22 сентября НБУ продал на межбанковском валютном рынке для поддержки курса национальной валюты 823,61 млн долларов, приобрел лишь 100 тыс. долларов. Объем чистой продажи валюты на межбанке составил 823,51 млн долларов.

На прошлой неделе (11-15 сентября) Нацбанк продал 873,11 млн долларов, приобрел 50 тысяч долларов. Таким образом, регулятор продал на межбанке на 49,5 млн долларов меньше или на 5,7%.

Как объясняют финансисты, сокращение объемов продаж валюты на межбанке связано с уменьшением спроса на нее со стороны участников рынка.

С начала текущего года Нацбанк продал на межбанковском рынке 18,845 млрд долларов, приобрел — 195,98 млн долларов.

Поддержка НБУ гривны

Нацбанк, осуществляя продажи долларов на межбанке, уменьшает таким образом курсовое давление на нацвалюту, чем сглаживает рыночные валютные колебания и в целом поддерживает текущий курс национальной валюты.

С конца мая прошлого года вынужден был пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно, что позволило сбалансировать ситуацию на межбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) объяснили выгоду гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Там подчеркнули, что вклады и ценные бумаги в гривне также способны оградить средства от инфляции.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на иностранную валюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.

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