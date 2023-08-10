НБУ в сентябре введет новые правила для банков

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) с 11 сентября 2023 года введет новые правила для банков. Регулятор уравняет нормативы обязательного резервирования финучреждениями по финансам юридических лиц по признаку срочности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Нормативы обязательного резервирования

Как отмечают в НБУ, такие меры необходимы, в частности для дальнейшего снижения рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также сокращения рыночных искажений.

Так, уровень обязательных резервов по срочным средствам и вкладам юрлиц (кроме других банков) должен быть равен в нацвалюте 10%, тогда как сейчас 0%, в иностранной валюте станет 20%, нынче — 10%.

В НБУ уточняют, что аналогичные нормативы обязательного резервирования финучреждениями действуют по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юрлиц.

Зачем обязательные резервы

Как объясняют в Нацбанке, обязательные резервы являются одним из традиционных инструментов центробанков. Он состоит в следующем: финучреждения обязаны зарезервировать на своих корреспондентских счетах средства в размере, определяющие как определенный процент от их обязательств (норматив резервирования) и учитывающий долю обязательных резервов, которую банки покрывают благодаря бенчмарк-ОВГЗ.

Соответствующие суммы должны быть сформированы в среднем за период резервирования. Это в дальнейшем позволит сгладить возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, обеспечивая эффективное применение инструмента по прямому назначению, а именно — ограничение части свободной ликвидности банковской системы, добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) был обнародован план проведения проверок банков и небанковских учреждений до конца 2023 года. Выездные проверки будут касаться финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства.

Также мы писали, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.