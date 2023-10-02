НБУ внедряет управляемую гибкость обменного курса гривни

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины с 3 октября 2023 года переходит на режим управляемой гибкости обменного курса, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком, как это происходило с 24 февраля 2022 года. В то же время НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке и на постоянной основе будет компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, сообщают в Нацбанке.

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Как будет формироваться курс гривни

Благодаря компенсированию структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

Кроме того, Национальный банк будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном сегменте рынка и формирование банками карточного курса не изменяются

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем.

"При таком режиме наличный валютный рынок работает уже почти полтора года, за которые наличный курс колебался в обе стороны — как рос, так и снижался. В частности, летом этого года гривня укрепилась до 37,2 грн/долл.", — напоминают в НБУ.

Формирование банками карточного курса также будет происходить по тем же правилам, что и раньше.

Как и в предыдущие месяцы, НБУ планирует прилагать усилия для поддержания надлежащего функционирования наличного рынка, а следовательно, минимизации разницы между курсом на наличном рынке и официальным курсом. Для этого, уверяют в Национальном банке, у регулятора достаточно ресурсов и соответствующих инструментов. В частности, при необходимости НБУ имеет возможность смягчить ряд ограничений для удовлетворения спроса на наличном валютном рынке и увеличения предложения валюты для населения как в наличной, так и безналичной форме.

О причинах перехода к управляемой гибкости курса

Принимая решение о переходе к управляемой гибкости курса, Национальный банк учитывал прогресс в формировании надлежащих предпосылок. В частности, НБУ оценивал следующие показатели: инфляцию и инфляционные ожидания, уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка, процентные ставки в реальном измерении и параметры финансовой стабильности.

Инфляция стала снижаться и по итогам восьми месяцев 2023 года замедлилась с 26,6% до 8,6%. Заметно улучшились инфляционные и курсовые ожидания разных групп респондентов. В 2023 году ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Национальный банк имеет дополнительные инструменты для обеспечения такой устойчивости и дальше. Международные резервы Украины уже длительное время находятся на достаточно высоком уровне (более 40 млрд долл. по состоянию на 1 сентября), что увеличивает способность НБУ сохранять курсовую устойчивость.

Кроме того, Национальный банк достиг значительного прогресса в направлении обеспечения привлекательных ставок по гривневым инструментам. Уровень ставок по срочным депозитам по системе близок к 15%, что позволяет покрывать как ожидаемую инфляцию, так и ожидаемое изменение обменного курса в соответствии с различными опросами. Банковская система продолжает стабильно функционировать, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

Также Национальный банк проделал основательную подготовительную работу по переходу к управляемой гибкости курса с привлечением международных экспертов и с учетом наилучшего мирового опыта.

"Наличие указанных предпосылок позволяет НБУ осуществить переход к управляемой гибкости обменного курса контролируемым способом, минимизируя риски резких курсовых изменений, которые могли бы иметь нежелательные эффекты для финансового рынка, экономики и граждан", — уверяют в центробанке.

Зачем это нужно

Управляемая гибкость официального курса станет механизмом адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий, а также важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Однако продолжительная фиксация обменного курса приводила бы к накоплению рисков для экономики и финансовой системы. Учитывая беспрецедентную неопределенность в начале полномасштабной войны, введение такого режима позволило обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовало адаптации бизнеса и населения к полномасштабной войне.

"В то же время, как свидетельствует украинский опыт, а также многих других стран, такой режим оптимален только в ограниченной временной перспективе. Со временем он теряет свою эффективность, приводит к накоплению валютных рисков, усилению микро- и макроэкономических дисбалансов. Все это может ослабить экономику и финансовую систему сейчас и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины", — отмечают в НБУ.

Учитывая это, Национальный банк решил перейти к управляемой гибкости обменного курса. Такой режим должен не только сохранить устойчивость экономики и финансовой системы на фоне полномасштабной войны, но и усилить ее благодаря увеличению устойчивости к внешним и внутренним шокам.

Это также один из шагов в направлении реализации долгосрочной цели НБУ по возвращению к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, позволяющим одновременно достигать целей по ценовой и финансовой стабильности и устойчивому экономическому росту в длительной перспективе.

"Курсовая устойчивость будет оставаться одной из приоритетных задач НБУ. Она важна для дальнейшего снижения инфляции и приведения ее к 5% в среднесрочной перспективе", — отмечают в центробанке.

Благодаря сохранению курсовой устойчивости удастся обеспечить дальнейшее снижение инфляции и приведение ее к цели 5% в среднесрочной перспективе.

Постепенное увеличение гибкости обменного курса позволит НБУ перейти к постепенной реализации второго этапа смягчения ограничений. Усилия НБУ как на текущем, так и на последующих этапах будут неизменно направляться на сохранение курсовой устойчивости, уверяют в Национальном банке.

Выводы

В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.

НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и остается ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время, НБУ будет существенно ограничивать эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.

Официальный курс в режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

В то же время курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше. Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривня как ослаблялась, так и укреплялась. НБУ продолжит прилагать усилия для содействия надлежащей работе наличного валютного рынка, в частности, минимизируя разницу между наличным и официальным курсами.

Монетарная политика НБУ по-прежнему будет концентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.

Одной из приоритетных задач НБУ будет оставаться сохранение курсовой устойчивости.

Переход к управляемой гибкости курса является одним из шагов реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большему гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию.

Напомним, в Национальном банке Украины ужесточили поддержку гривни в сентябре текущего года. Регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордную сумму из золотовалютных резервов.

Объемы валюты, израсходованные из золотовалютных резервов в сентябре, регулятор не продавал с января 2023 года. Речь идет о сумме в 2,69 млрд долларов.

В августе НБУ продал несколько меньшую сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривни. Объем чистых продаж из международных резервов был больше против июля на 21,7% — 2,369 млрд долларов (на 0,423 млрд долларов больше, чем в июле).

За текущий год регулятор для поддержания баланса на валютном рынке продал 19,27 млрд долларов.