НБУ забрал лицензию у крупнейшей сети обменников — известны детали

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) решили отозвать лицензию у крупнейшей в стране сети обменников. Причины — игнорирование просьбы регулятора исправить нарушения.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

Читайте также:

Детальнее о наказанной сети обменников

Речь идет об ООО "Финод", которое насчитывало около 400 точек обмена в разных областях Украины. Основное направление деятельности компании — торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

В начале лета Нацбанк оштрафовал "Финод" на 300 тысяч гривен за нарушения в видеонаблюдении и контроле. Регулятор дал месяц на исправление нарушения, также обязал до 2 августа предоставить данные о бенефициарах и их финансовом состоянии, однако просьбы были проигнорированы.

По данным Нацбанка, в первом полугодии текущего года "Финод" возглавил рейтинг финкомпаний по размеру полученной выручки — 2,1 млрд гривен. Объем чистой прибыли компании достиг 62 млн гривен.

Ужесточение требований к обменникам

Нацбанк в июле 2022 года запретил обменникам (кроме банков) сообщать о курсах вне касс, привлекать внимание любыми цифрами или символами (табло).

Также сам процесс купли-продажи валют в обменниках теперь осуществляется при условии обязательного видеонаблюдения.

Еще регулятор создал реестр пунктов обмена валюты. Обменники обязали уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль. В частности, обменный пункт должен платить авансовый взнос в три минимальные зарплаты (21,1 тыс. гривен) за каждый пункт обмена в населенных пунктах, где количество жителей больше 50 тысяч, а также одну минимальную зарплату в 6,7 тыс. гривен в населенном пункте, где население не более 50 тысяч.

Что еще стоит знать

Напомним, в обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 38,05 (+0,15) грн, в продаже — 38,21 (0,05) грн. Евро в покупке — 41,55 (+0,10) грн, в продаже — 41,80 грн.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.