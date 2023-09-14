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НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали

14 сентября 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ заставят передавать залоговое имущество для армии - детали законопроекта
Эвакуация авто. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) могут обязать на период военного положения передавать в сферу управления Министерства обороны залоговое имущество. Это прописано в соответствующем законопроекте.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Речь идет о законопроекте №10023, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от провластной партии Александр Завитневич, Даниил Гетманцев, Федор Вениславский.

Документ вносит изменения в закон "О Национальном банке Украины" и предлагает передавать имущество, полученное в счет погашения кредитов, на нужды Министерства обороны.

 

закон о НБУ
Карта законопроекта №10023. Источник: ВРУ

 

В частности, по документу, в собственности Нацбанка как кредитора последней инстанции есть имущество, приобретенное в счет погашения задолженности по предоставленным финучреждениям кредитам в поддержку ликвидности. Ст. 71 закона о НБУ предусматривает право Нацбанка с целью покрытия долга приобретать любые права и активы, однако такое имущество должно быть отчуждено в сжатые сроки.

"Законопроектом предлагается установить правовые основания для возможности передачи Национальным банком во время действия военного положения в Украине в сферу управления Министерства обороны Украины имущества, приобретенного им за счет погашения долга", — отмечают авторы документа.

Это позволит в условиях военного положения создать новые постоянные пункты дислокации Вооруженных сил, а также поспособствует другим способам обеспечения армии, добавили инициаторы законопроекта.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных в результате территориях.

Также мы писали, что Национальный банк принял решение о признании неплатежеспособным АО "Укрбудінвестбанк". Основанием такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

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