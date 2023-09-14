НБУ заставят передавать залоговое имущество для армии - детали законопроекта

НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали
Национальный банк Украины (НБУ) могут обязать на период военного положения передавать в сферу управления Министерства обороны залоговое имущество. Это прописано в соответствующем законопроекте.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Передача залогового имущества армии
Речь идет о законопроекте №10023, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от провластной партии Александр Завитневич, Даниил Гетманцев, Федор Вениславский.
Документ вносит изменения в закон "О Национальном банке Украины" и предлагает передавать имущество, полученное в счет погашения кредитов, на нужды Министерства обороны.
В частности, по документу, в собственности Нацбанка как кредитора последней инстанции есть имущество, приобретенное в счет погашения задолженности по предоставленным финучреждениям кредитам в поддержку ликвидности. Ст. 71 закона о НБУ предусматривает право Нацбанка с целью покрытия долга приобретать любые права и активы, однако такое имущество должно быть отчуждено в сжатые сроки.
"Законопроектом предлагается установить правовые основания для возможности передачи Национальным банком во время действия военного положения в Украине в сферу управления Министерства обороны Украины имущества, приобретенного им за счет погашения долга", — отмечают авторы документа.
Это позволит в условиях военного положения создать новые постоянные пункты дислокации Вооруженных сил, а также поспособствует другим способам обеспечения армии, добавили инициаторы законопроекта.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных в результате территориях.
Также мы писали, что Национальный банк принял решение о признании неплатежеспособным АО "Укрбудінвестбанк". Основанием такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.