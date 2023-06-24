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Нестабильность в РФ: в обменниках стремительно дорожает валюта

24 июня 2023 13:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар в РФ на фоне нестабильности стремительно дорожает
Иностранная валюта в кассе банка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В России на фоне нестабильности после объявления вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" в банках и обменниках резко подскочила валюта. Доллар уже приближается к сотне, хотя накануне стоил около 84 рублей.

Об этом говорит информация российского ресурса finance.rambler.

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Как отмечается, в ночь на 24 июня почти во всех крупных российских финучреждениях курс доллара превысил отметку в 90 рублей.

В частности, курс обмена в банках таков:

  • Райффайзенбанк — 97,55 рубля за доллар;
  • Газпромбанк — 97,3 руб.;
  • МТС-банк — 95,65 руб.

В то же время официальный курс, установленный Центральным банком на 24 июня, составляет:

  • 84,1 рубля — за доллар;
  • 91,5 рубля — за евро.

Цены на доллары и евро в обменниках

Между тем в российских обменниках доллар в продаже стремительно двигается вверх:

  • доллар — 96 рублей;
  • евро — 106 рублей.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

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