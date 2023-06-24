Доллар в РФ на фоне нестабильности стремительно дорожает

Нестабильность в РФ: в обменниках стремительно дорожает валюта
В России на фоне нестабильности после объявления вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" в банках и обменниках резко подскочила валюта. Доллар уже приближается к сотне, хотя накануне стоил около 84 рублей.
Об этом говорит информация российского ресурса finance.rambler.
Ситуация на наличном рынке в РФ
Как отмечается, в ночь на 24 июня почти во всех крупных российских финучреждениях курс доллара превысил отметку в 90 рублей.
В частности, курс обмена в банках таков:
- Райффайзенбанк — 97,55 рубля за доллар;
- Газпромбанк — 97,3 руб.;
- МТС-банк — 95,65 руб.
В то же время официальный курс, установленный Центральным банком на 24 июня, составляет:
- 84,1 рубля — за доллар;
- 91,5 рубля — за евро.
Цены на доллары и евро в обменниках
Между тем в российских обменниках доллар в продаже стремительно двигается вверх:
- доллар — 96 рублей;
- евро — 106 рублей.
Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.
Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.