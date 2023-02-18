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Германия за время войны арестовала 5 млрд евро российских активов

18 февраля 2023 08:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Германия за время войны арестовала 5 млрд евро российских активов
Заморозили счета подсанкционных лиц и компаний
lis.jpg - Ксения Лисновская

Германия за время войны в Украине арестовала около 5,3 миллиарда евро российских активов. Заморозили счета подсанкционных лиц и компаний.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

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По данным издания, штрафные меры распространились на средства как физических лиц, компаний из списка санкций Европейского Союза, так и Центробанка россии.

Журналисты обратились в Министерство финансов с вопросом о сумме замороженных денег российских олигархов, однако там не ответили.

По информации Минфина, новое Центральное управление по исполнению санкций (ZfS) на этапе создания. Там работают 36 сотрудников, продолжается дальнейшее увеличение штата. Создают подходящие структуры для приоритетных областей, таких как идентификация активов.

Согласно второй части закона о выполнении санкций в ФРГ, принятой в конце прошлого года, ZfS должен вести реестр замороженных активов и обнародовать на сайте ведомства. Однако этого до сих пор не происходит.

Передача средств арестованных активов Украине

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова арестованные миллиарды евро замороженных российских активов передать для помощи Украине в ее восстановлении. Однако если будут решены юридические вопросы, а союзники пойдут по этому же пути.

Напомним, экономике россии полномасштабное вторжение в Украину обойдется потерей в 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта до 2026 года. Это примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

Также СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля. Они ударят по русскому военно-промышленному комплексу. Планируется ввести санкции против четырех российских банков.

Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.

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