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Новые правила для ВПЛ: за что начнут лишать выплат

22 июля 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги для ВПЛ — украинцев начнут лишать выплат
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 августа 2023 года государство начнет более тщательно контролировать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о помощи в 2-3 тысяч гривен.

О предстоящих переменах предупредила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире общенационального телемарафона.

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Лишение выплат ВПЛ

Как отметила представитель Минсоцполитики, в правительстве решили усилить контроль за выплатами, предусмотренными для ВПЛ. Такое решение приняли в связи с поступлением информации о том, что большому количеству граждан начисляют выплаты как ВПЛ, тогда как сами они находятся за границей.

Правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", предусматривающее отмену выплат на проживание ВПЛ, если граждане пересекли государственную границу и не возвращаются в страну длительное время. Такая помощь предусмотрена исключительно для внутренних переселенцев.

"Если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет производиться выплата", — заявила Дарья Марчак.

Также постановление предусматривает отмену предоставления господдержки для граждан, вернувшихся в свои дома, оставленные на фоне войны.

Уведомления о прекращении выплаты граждане получат по электронной почте или в смс-сообщении, добавила заместитель министра соцполитики.

Что еще изменится для ВПЛ

Согласно постановлению, изменения ожидаются с 1 августа и 1 сентября. Среди прочего они предполагают:

  • установление критериев и условий назначения соцвыплат в соответствии с имущественным положением;
  • назначение пособия только на полгода (с правом продления для некоторых категорий граждан).

Больше о соцвыплатах

Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

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