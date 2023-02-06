Беженцы в Чехии — какие сейчас правила и выплаты

Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV

В Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.

Об этом рассказала СМИ юристка Stron Legal Services Марианна Гавришко.

Правила для беженцев в Чехии

В законе Lex Ukrajina VI прописан ряд изменений относительно продолжительности сроков действия временной защиты, выплат и социального страхования граждан.

В частности, продолжается действие временной защиты граждан Украины до марта 2024 года. Однако полученные визы не пролонгируются автоматически, как в некоторых европейских странах, поэтому украинцам нужно до марта 2023 года в онлайн-режиме получить дату и время посещения отдела Министерства внутренних дел и обратиться лично для получения соответствующей отметки в паспорте. Тем, кто не пройдет эту процедуру, визу аннулируют и придется оформлять заново.

Денежные выплаты для украинцев

Закон предусматривает изменения в денежных выплатах украинцам. По новым правилам, финансовая помощь должна соответствовать прожиточному минимуму, установленному в Чехии.

Размер выплаты на одного взрослого составляет 4 860 крон вместо 5 000 крон, а на ребенка — 3 490 крон в месяц. В то время как для пенсионеров и лиц с инвалидностью денежная помощь увеличится в 1,5 раза от прожиточного минимума, выплата будет составлять 7 290 крон в месяц и 5 235 крон на ребенка.

Также на выплату денежной помощи будет влиять доход беженца. На финансовую помощь смогут претендовать беженцы, доходы которых не превышают сумму фиксированной выплаты. Будут учитываться и переводы средств из-за границы.

Раз в полгода власти будут проверять, есть ли у заявителя препятствия для выхода на рынок труда: например, уход за маленьким ребенком, пенсия или обучение.

Также новые правила для украинцев в Чехии будут касаться получения врачебной помощи. Срок, за который государство будет платить взносы в систему государственного медицинского страхования для беженцев (VZP), сократили — составит 150 дней.

"По мнению законодателя, этого времени достаточно, чтобы украинские беженцы нашли работу, и тогда соответствующие взносы будет платить за них работодатель. В то же время государство продолжит покрывать страховые взносы за несовершеннолетних детей, пенсионеров, людей с инвалидностью и в других случаях, когда беженец из-за объективной причины не может делать это сам", — рассказала специалист.

Больше о беженцах

Напомним, в Польше подкорректировали правила пребывания и оказания помощи гражданам Украины, которые выехали в эту страну из-за войны. Депутаты Сейма поддержали изменения в соответствующий закон.

Власти Нидерландов пересмотрят главный документ, касающийся приема украинских беженцев. Временную защиту украинцев планируют продолжить.

В Британии возросло количество бездомных беженцев из Украины. Такая тенденция может быть связана с прекращением финансовой поддержки со стороны британцев.