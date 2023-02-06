Беженцы в Чехии — какие сейчас правила и выплаты

Новые выплаты и правила: что изменилось в Чехии для украинских беженцев
В Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.
Об этом рассказала СМИ юристка Stron Legal Services Марианна Гавришко.
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Правила для беженцев в Чехии
В законе Lex Ukrajina VI прописан ряд изменений относительно продолжительности сроков действия временной защиты, выплат и социального страхования граждан.
В частности, продолжается действие временной защиты граждан Украины до марта 2024 года. Однако полученные визы не пролонгируются автоматически, как в некоторых европейских странах, поэтому украинцам нужно до марта 2023 года в онлайн-режиме получить дату и время посещения отдела Министерства внутренних дел и обратиться лично для получения соответствующей отметки в паспорте. Тем, кто не пройдет эту процедуру, визу аннулируют и придется оформлять заново.
Денежные выплаты для украинцев
Закон предусматривает изменения в денежных выплатах украинцам. По новым правилам, финансовая помощь должна соответствовать прожиточному минимуму, установленному в Чехии.
Размер выплаты на одного взрослого составляет 4 860 крон вместо 5 000 крон, а на ребенка — 3 490 крон в месяц. В то время как для пенсионеров и лиц с инвалидностью денежная помощь увеличится в 1,5 раза от прожиточного минимума, выплата будет составлять 7 290 крон в месяц и 5 235 крон на ребенка.
Также на выплату денежной помощи будет влиять доход беженца. На финансовую помощь смогут претендовать беженцы, доходы которых не превышают сумму фиксированной выплаты. Будут учитываться и переводы средств из-за границы.
Раз в полгода власти будут проверять, есть ли у заявителя препятствия для выхода на рынок труда: например, уход за маленьким ребенком, пенсия или обучение.
Также новые правила для украинцев в Чехии будут касаться получения врачебной помощи. Срок, за который государство будет платить взносы в систему государственного медицинского страхования для беженцев (VZP), сократили — составит 150 дней.
"По мнению законодателя, этого времени достаточно, чтобы украинские беженцы нашли работу, и тогда соответствующие взносы будет платить за них работодатель. В то же время государство продолжит покрывать страховые взносы за несовершеннолетних детей, пенсионеров, людей с инвалидностью и в других случаях, когда беженец из-за объективной причины не может делать это сам", — рассказала специалист.
Больше о беженцах
Напомним, в Польше подкорректировали правила пребывания и оказания помощи гражданам Украины, которые выехали в эту страну из-за войны. Депутаты Сейма поддержали изменения в соответствующий закон.
Власти Нидерландов пересмотрят главный документ, касающийся приема украинских беженцев. Временную защиту украинцев планируют продолжить.
В Британии возросло количество бездомных беженцев из Украины. Такая тенденция может быть связана с прекращением финансовой поддержки со стороны британцев.