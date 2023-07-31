Работа в Украине — эксперты предупреждают об изменениях на рынке труда

Рабочие в цехе. Фото: Freepik

На украинском рынке труда ситуация остается критической, ведь на фоне войны возник дефицит как рабочих мест, так и "рук". При этом нехватка работников сохранится в ближайшие годы, а вот заработные платы могут вырасти.

Об этом рассказали в компании GRC.

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Дефицит рабочих на рынке труда

По состоянию на конец июля, в Украине количество вакансий растет, однако число тех, кто находится в поиске работы, на том же уровне.

Так, наблюдаются большие проблемы с рабочими специалистами. Некоторые предприятия не могут укомплектовать цехи, не выпускается в полной мере продукция.

Также есть большая нехватка профессиональных специалистов, имеющих опыт в 5-6 лет в разных сферах. Речь идет о работниках сферы маркетинга и финансов. Спрос на таких специалистов высок, их сейчас сложно отыскать. Примечательно, что дефицитными стали специальности, которые до войны не имели особого спроса. В частности, сейчас очень сложно найти квалифицированного бухгалтера с опытом работы.

Хотя некоторые работодатели надеются, что после войны и демобилизации мужчин вакансии могут закрыть, эксперты полагают, что проблема останется еще на многие годы. Ожидается структурная безработица.

Повышение оплаты труда

По информации кадрового портала, за первое полугодие 2023 года средняя зарплата выросла на 13%, достигнув 17 тысяч гривен. Сейчас больше платят на Киевщине, где средняя зарплата выросла с 18,2 тыс. грн до 18,75 тыс. грн. Далее следует Львовщина, где зарплата повысилась с 16 тыс. до 16,77 тыс. грн. На третьем месте — Одесщина, где оплата выросла с 16 тыс. до 16,27 тыс. грн.

По словам экспертов, сейчас у работодателя нет особо необходимого ресурса для повышения зарплаты до необходимого уровня. Однако именно повышение зарплаты может стать шагом, который поможет стабилизировать ситуацию на рынке труда.

Кадровые специалисты убеждены, что Украина должна постепенно двигаться к значительному повышению зарплаты.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.