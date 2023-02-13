Новый Индекс Бигмака: сколько на самом деле стоит гривна
Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару на 53,5%. Именно таким оказался "индекс Бигмака".
Об этом свидетельствуют подсчеты издания The Economist.
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Цена Бигмака
Так, согласно очередному индексу The Economist за январь 2023 года, Бигмак стоит 92 гривны в Украине и 5,36 доллара в Соединенных Штатах.
Обменный курс составляет 17,16 грн за доллар, а разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что гривна недооценена на 53,5%.
Другие мировые валюты
По данным The Economist, самыми недооцененными валютами мира считаются также:
- египетский фунт — 65,6%;
- индонезийская рупия — 56,1%;
- тайваньский доллар — 53,9%.
Переоцененные валюты в мире:
- швейцарский франк — на 35,4%;
- уругвайское песо — на 27,8%;
- норвежская крона — на 22,9%.
Что известно об Индексе Бигмака
"Индекс Бигмака" начало рассчитывать издание The Economist с 1986 года. Согласно теории паритета покупательной способности, при адекватном курсе валют, один и тот же продукт должен стоить одинаково в разных странах. Так удается проанализировать, насколько "корректны" курсы нацвалют по отношению к доллару.
Курс гривны к доллару не был в июльском индексе Бигмака, ведь сеть Mcdonald's закрыла рестораны после российского вторжения.
В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют. В 2021-м согласно индексу Бигмака, один доллар в Украине должен был стоить 11,5 гривны.
Какой сейчас курс гривны
В понедельник, 13 февраля, в Украине наличная гривна прибавила несколько копеек в стоимости по отношению к доллару и евро. Некоторые банки продолжили снижать валютный курс. Средний курс американской валюты в украинских банках в покупке составляет 39,48 гривны, а в продаже — 40,19.
Напомним, ранее эксперты сообщали, что банки перед Новым годом решили максимально "накрутить" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения, в то время как экономических причин для этого нет. Активнее всего поднимали курс государственные Сбербанк и ПриватБанк.
Также мы писали, что объем наличной иностранной валюты вне банков за время войны существенно увеличился — на 9,9 млрд долларов. В 2021-м количество валюты на руках украинцев тоже возросло, однако динамика была почти вдвое слабее, рассказали в Национальном банке Украины.