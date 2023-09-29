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Обмен старых денег станет невозможен: в НБУ сделали важное заявление по срокам

29 сентября 2023 10:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банкноты и монеты старого образца будут изъяты из обращения — в НБУ обновили сроки
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили сроки обмена старых денег, истекавший в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы смогут обменять до конца действия военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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Как отметили в Нацбанке, в последний момент решили продлить возможность обмена гражданами копеек мелких номиналов и купюр гривен старого образца, введенных в обращение до 2003 года всех годов выпуска.

Их обмен станет невозможен после завершения действия военного положения и еще в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Ранее в Национальном банке предупреждали о необходимости совершить обмен таких разменных монет и банкнот номиналами образцов до 2003 года:

  • 1, 2, 5 и 25 копеек:
  • 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен (банкнот).

Как отметили в НБУ, сейчас на руках у украинцев остается около 7,2 млрд единиц вышеуказанных номиналов монет.

В то же время купюр старого образца, введенных в обращение до 2003 года, достаточно мало, около 1,5%. За 2020–2023 годы граждане обменяли 400 тысяч штук, в том числе 8,4 тысячи штук — в сентябре, добавили в НБУ.

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Напомним, украинцы снова могут передавать монеты на украинскую армию. В банках стартовала очередная волна благотворительной акции "Смелая гривня".

Также мы писали, что в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.

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