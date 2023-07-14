Обмен изношенной валюты: какие банки принимают деньги с дефектами
В Украине граждане по вопросу обмена изношенной валюты могут обращаться в семь банков из 65 финучреждений. Воспользоваться услугой инкассо такого перечня банков рекомендует Национальный банк Украины (НБУ).
Об этом сообщает профильное издание Minfin.
Где принимают валюту с дефектами
Из рекомендованных регулятором финучреждений самую дешевую услугу инкассо предоставляет Райффайзен Банк (10%), а самую дорогую — МТБ Банку (50%). В среднем — 12-15%.
В списке рекомендуемых НБУ банков:
- Райффайзен — 10% от суммы;
- ПУМБ — 12%;
- Аккордбанк — 15%;
- Кредобанк — 15% (не менее 350 грн);
- Первый инвестиционный банк — 15%;
- Укрэксимбанк (услуга приостановлена) — 20%;
- МТБ Банк — 50%.
Что касается украинских небанковских финучреждений, то у валютных лицензий есть 42 таких предприятия, из них 32 — на наличную валютную торговлю. Средняя комиссия услуги инкассо в финкомпаниях — 20-30%, максимум — до 50%.
Как пишет издание, некоторые финучреждения выставляют дополнительные условия при обмене старой наличной иностранной валюты. В частности, Кредобанк ставит в условие открытие счета, ведь услуга инкассо как раз входит в пакет.
Проблемы с обменом валюты
Ранее Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты, а если будут отказываться, то ожидает суровое наказание.
Отказ принять потертую или старую купюру НБУ будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности.
Размеры штрафов:
- для банков — в размере до 400 тыс. грн и планируется его увеличение за существенные нарушения;
- для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.
Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.
Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.