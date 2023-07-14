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Обмен изношенной валюты: какие банки принимают деньги с дефектами

14 июля 2023 09:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Обмен изношенной валюты — какие банки принимают деньги с дефектами
Американская валюта в руках: Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане по вопросу обмена изношенной валюты могут обращаться в семь банков из 65 финучреждений. Воспользоваться услугой инкассо такого перечня банков рекомендует Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщает профильное издание Minfin.

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Где принимают валюту с дефектами

Из рекомендованных регулятором финучреждений самую дешевую услугу инкассо предоставляет Райффайзен Банк (10%), а самую дорогую — МТБ Банку (50%). В среднем — 12-15%.

В списке рекомендуемых НБУ банков:

  • Райффайзен — 10% от суммы;
  • ПУМБ — 12%;
  • Аккордбанк — 15%;
  • Кредобанк — 15% (не менее 350 грн);
  • Первый инвестиционный банк — 15%;
  • Укрэксимбанк (услуга приостановлена) — 20%;
  • МТБ Банк — 50%.

Что касается украинских небанковских финучреждений, то у валютных лицензий есть 42 таких предприятия, из них 32 — на наличную валютную торговлю. Средняя комиссия услуги инкассо в финкомпаниях — 20-30%, максимум — до 50%.

Как пишет издание, некоторые финучреждения выставляют дополнительные условия при обмене старой наличной иностранной валюты. В частности, Кредобанк ставит в условие открытие счета, ведь услуга инкассо как раз входит в пакет.

Проблемы с обменом валюты

Ранее Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты, а если будут отказываться, то ожидает суровое наказание.

Отказ принять потертую или старую купюру НБУ будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности.

Размеры штрафов:

  • для банков — в размере до 400 тыс. грн и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.

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