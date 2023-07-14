Обмен изношенной валюты — какие банки принимают деньги с дефектами

Американская валюта в руках: Фото: Unplush

В Украине граждане по вопросу обмена изношенной валюты могут обращаться в семь банков из 65 финучреждений. Воспользоваться услугой инкассо такого перечня банков рекомендует Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщает профильное издание Minfin.

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Из рекомендованных регулятором финучреждений самую дешевую услугу инкассо предоставляет Райффайзен Банк (10%), а самую дорогую — МТБ Банку (50%). В среднем — 12-15%.

В списке рекомендуемых НБУ банков:

Райффайзен — 10% от суммы;

ПУМБ — 12%;

Аккордбанк — 15%;

Кредобанк — 15% (не менее 350 грн);

Первый инвестиционный банк — 15%;

Укрэксимбанк (услуга приостановлена) — 20%;

МТБ Банк — 50%.

Что касается украинских небанковских финучреждений, то у валютных лицензий есть 42 таких предприятия, из них 32 — на наличную валютную торговлю. Средняя комиссия услуги инкассо в финкомпаниях — 20-30%, максимум — до 50%.

Как пишет издание, некоторые финучреждения выставляют дополнительные условия при обмене старой наличной иностранной валюты. В частности, Кредобанк ставит в условие открытие счета, ведь услуга инкассо как раз входит в пакет.

Проблемы с обменом валюты

Ранее Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты, а если будут отказываться, то ожидает суровое наказание.

Отказ принять потертую или старую купюру НБУ будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности.

Размеры штрафов:

для банков — в размере до 400 тыс. грн и планируется его увеличение за существенные нарушения;

для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.