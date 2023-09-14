Бюджет на 2023 год — обнародованы ключевые изменения в расходах

Заседание Верховной Рады. Фото: google.com

Верховная Рада Украины (ВРУ) в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.

Об этом рассказал народный депутат, представитель Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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По словам депутата, Верховной Раде предлагают, в частности, на 315 тыс. гривен увеличить расходы на Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Объем финансирования органа повысится на 62%. Кроме того, правительство предлагает усилить расходы в других областях. Как пример:

на 16,5 млн гривен увеличить помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

на 5,97 млн гривен повысить расходы на "быстрое восстановление" (грант Евросоюза).

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Также политик обнародовал инфографику с деталями, куда направят средства государственного бюджета.

"В общих чертах уже можно увидеть, насколько не соответствуют эти бюджетные изменения тому, как пытаются сейчас продать депутатам "бюджет обороны", — написал нардеп.

Согласно инфографике, финансирование многократно повысится для следующих ведомств:

для Бюро экономической безопасности — повысят с 503,5 тыс. гривен до 818 тыс. гривен (на 62,6%);

для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности с 7 804 611 грн до 12 165 885 грн (на 55,9%);

для Министерства внутренних дел — с 308 450 994 грн до 387 669 822 грн (на 25,7%)

для Херсонской ОГА — с 200 тыс. гривен до 248,8 тыс. грн (на 23,2%)

для Министерства обороны — бюджет увеличится на 17%.

Источник: Телеграмм-канал Ярослава Железняка

Сократят расходы для:

ВРУ на зарплаты депутатов — на 30 млн грн;

Секретариат Кабинета Министров Украины — на 10 млн грн;

ВАКС — на 1,59 млн;

Минэкологии — на 437 тыс. грн;

Госрыбагентство — на 214 млн грн;

Минцифры — на 3,5 млн грн;

программа электронное управление — на 45 млн грн;

Минспорт — на 43,8 млн грн;

обслуживание долга — на 10,7 млрд грн;

Уполномоченный по защите государственного языка — на 700 тыс. грн;

АМКУ — на 11,9 млн грн;

НАПК: финансирование политических партий — на 132 млн грн;

Нацрада — на 936 тыс. грн;

Госкосмос — на 3 млн грн;

Счетная палата — на 23 млн грн;

СНБО — на 6,9 млн грн;

Нацакадемия правовых наук — на 716 тыс. грн;

ЦИК по выборам местных советов — на 7,6 млн грн;

Луганская ОГА — на 3 млн грн.

Больше о бюджете

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего следует ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом он обсудил ключевые моменты будущего бюджета с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Единые новости "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.