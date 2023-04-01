Обязательное декларирование доходов чиновников возвращается: меморандум с МВФ

До конца июля 2023 года в Украине вернут обязательное декларирование доходов чиновников

Украина обязалась до конца июля 2023 года вернуть обязательное декларирование доходов чиновников. Официальный Киев направил руководству Международного валютного фонда письмо с подобными намерениями.

Об этом говорится в Меморандуме, обнародованном на сайте Международного валютного фонда.

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Подробнее о возобновлении декларирования доходов

Украинские власти в письме обязались согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза. Как ожидается, уже к концу июля будут восстановлены функции НАЗК проверять декларации об активах.

"Будет принят закон о возобновлении обязанностей государственных служащих (но не участвуют непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения", — отмечается в письме.

Также в Меморандуме говорится об автоматическом внесении информации из других баз данных и реестров. Примерный срок для этого установлен на конец октября 2023 года.

Напомним, исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Ожидается, что соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.