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Объем депозитов в Ощадбанке вырос на 10 млрд грн: на какие вклады наибольший спрос

7 июля 2023 12:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты в Ощадбанке — украинцы стали больше доверять гривне
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении Ощадбанк рассказали о росте объема гривневых депозитов украинцев с начала 2023 года. За январь-июнь он повысился на 10 млрд грн.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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Объемы вкладов в Ощадбанке

Как отмечают в финучреждении, общий объем срочных депозитов составил около 54 млрд грн.

В банке отметили, что, согласно рыночным тенденциям, Ощадбанку существенно удалось улучшить привлекательность собственных депозитных предложений для клиентов. Это позволило нарастить объем срочных депозитов в портфеле пассивов финучреждения.

По словам заместителя главы правления Ощадбанка Антона Тютюна, факт роста доли средств на текущих счетах и депозитах украинцев в национальной валюте говорит о том, что усилилось доверие к гривне, а также вера в победу Украины.

Так, по состоянию на июль доля гривневых вкладов — 70% от всего депозитного портфеля физлиц банка.

Какие вклады наиболее популярны

В пресс-службе рассказали, что наибольшей популярностью пользуются следующие депозитные продукты.

  • вклады "Мой защитник";
  • вклады "Моя победа".

В частности, льготный депозит "Мой защитник" предназначен для военных и членов их семей. Общий объем вкладов в нем — 13,4 млрд грн. В частности, в первом квартале года Ощад привлек на такой депозит около 3,1 млрд грн.

Больше о вкладах

Напомним, в Украине готовят изменения в возвращении вкладов обанкротившихся финучреждений. Процедура станет гораздо проще.

Также мы писали, что украинское правительство планирует радикально бороться с должниками, установив запреты на крупные покупки. Также предлагается арестовывать депозиты в банках.

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