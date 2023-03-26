Глава НБУ сообщил, продолжит ли Украина печатать деньги для покрытия бюджета

Андрей Пышный

Украина больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для финансирования государственных расходов. Это привело к большим рискам для макрофинансовой стабильности.

Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью Financial Times.

Быстрое, но опасное средство

По словам главы Нацбанка, печатание миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", — подчеркнул Пышный.

Отмечается, что министерство финансов не желало выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.

Дальнейшие планы

Пышный в свою очередь подчеркнул, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности посредством более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

После печати денег НБУ изменил курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще нуждается в одобрении исполнительного совета Фонда.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров возьмет на себя обязательство оказать помощь в размере около 40 млрд долларов" уже в текущем году.

Он также сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Напомним, ранее стало известно, что Украине разрешили не рассчитываться по кредитам на период действия программы Международного валютного фонда (МВФ), до 2027 года. Это согласовала группа кредиторов Украины, в которую входят все страны "Группы семи" G7.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики. По ее словам, глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии COVID-19, войны в Украине и усиления монетарной политики.