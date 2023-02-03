Официальный курс валют — евро впервые пересек отметку 40 грн

Это стало его самым высоким значением за все время.

В Украине официальная стоимость европейской валюты повысилась до 40,17 грн. Это стало ее самым высоким значением за все время.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

Причины укрепления евро

Как объясняют аналитики, в Украине повышение курса евро связано с тенденцией на мировых рынках, ведь курс Нацбанк устанавливает только по курсу евро-доллар.

При этом официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн. В начале полномасштабной войны НБУ зафиксировал стоимость американской и европейской валюты (29,25 грн) и евро (33,17 грн). Однако с марта начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке. В июле НБУ повысил доллар на 25%, до 36,56, подорожал и евро.

НБУ активно повышал официальный курс евро с 2014 года. С тех пор он вырос почти в четыре раза.

По данным Минфина, в украинских крупных банках евро можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 43,5 грн/евро;

Ощадбанк — 43,8 грн/евро;

Райффайзен Банк — 43,8 грн/евро;

Укргазбанк — 43,4 грн/евро

Креди Агриколь Банк — 40,7 грн/евро

ПУМБ — 44,1 грн/евро.

Пара доллар-евро

Примечательно, что в 2022 году евро активно дешевел по отношению к доллару и в итоге опустился в августе ниже паритета. В Министерстве финансов США заявили, что укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок, а также притока капитала.

На курс евро также влиял энергетический кризис, вызванный вторжением россии в Украину.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют, что курс евро может подняться на фоне теплой погоды в странах еврозоны. Европейская валюта может прибавить в цене еще около 1,15 доллара зимой. Как отметил валютный стратег TD Securities Марк МакКормик, отличная погода является очень надежной подушкой безопасности, которая поможет еврозоне преодолеть рецессию.

Как прогнозируют украинские эксперты, в последний месяц зимы курсовая ситуация на валютном рынке ожидается достаточно стабильной. Курс европейской валюты может повыситься из-за его укрепления по паре доллар/евро — когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара.

"Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 — 1,11 за доллар, что несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах", — рассказал экономист Даниил Монин.

Напомним, ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.

Ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны России против Украины. Удержать стабильность гривни удалось благодаря международной поддержке.