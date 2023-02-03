Официальный курс валют — евро впервые пересек отметку 40 грн

Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн
В Украине официальная стоимость европейской валюты повысилась до 40,17 грн. Это стало ее самым высоким значением за все время.
Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).
-
Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим
-
УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно
-
Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине
-
Удар по Краматорску: количество раненых возросло
-
Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов
-
Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном
-
Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь
-
Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали
-
Государственный ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны: как изменилась прибыль
-
Якобы для восстановления: Северная Корея отправит солдат и полицейских на оккупированные территории Донбасса
Причины укрепления евро
Как объясняют аналитики, в Украине повышение курса евро связано с тенденцией на мировых рынках, ведь курс Нацбанк устанавливает только по курсу евро-доллар.
При этом официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн. В начале полномасштабной войны НБУ зафиксировал стоимость американской и европейской валюты (29,25 грн) и евро (33,17 грн). Однако с марта начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке. В июле НБУ повысил доллар на 25%, до 36,56, подорожал и евро.
НБУ активно повышал официальный курс евро с 2014 года. С тех пор он вырос почти в четыре раза.
По данным Минфина, в украинских крупных банках евро можно купить по такому курсу:
- ПриватБанк — 43,5 грн/евро;
- Ощадбанк — 43,8 грн/евро;
- Райффайзен Банк — 43,8 грн/евро;
- Укргазбанк — 43,4 грн/евро
- Креди Агриколь Банк — 40,7 грн/евро
- ПУМБ — 44,1 грн/евро.
Пара доллар-евро
Примечательно, что в 2022 году евро активно дешевел по отношению к доллару и в итоге опустился в августе ниже паритета. В Министерстве финансов США заявили, что укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок, а также притока капитала.
На курс евро также влиял энергетический кризис, вызванный вторжением россии в Украину.
Прогнозы аналитиков
Аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют, что курс евро может подняться на фоне теплой погоды в странах еврозоны. Европейская валюта может прибавить в цене еще около 1,15 доллара зимой. Как отметил валютный стратег TD Securities Марк МакКормик, отличная погода является очень надежной подушкой безопасности, которая поможет еврозоне преодолеть рецессию.
Как прогнозируют украинские эксперты, в последний месяц зимы курсовая ситуация на валютном рынке ожидается достаточно стабильной. Курс европейской валюты может повыситься из-за его укрепления по паре доллар/евро — когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара.
"Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 — 1,11 за доллар, что несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах", — рассказал экономист Даниил Монин.
Напомним, ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.
Ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны России против Украины. Удержать стабильность гривни удалось благодаря международной поддержке.