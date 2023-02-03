Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн arrow

Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

3 февраля 2023 08:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Официальный курс валют — евро впервые пересек отметку 40 грн
Это стало его самым высоким значением за все время.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине официальная стоимость европейской валюты повысилась до 40,17 грн. Это стало ее самым высоким значением за все время.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Причины укрепления евро

Как объясняют аналитики, в Украине повышение курса евро связано с тенденцией на мировых рынках, ведь курс Нацбанк устанавливает только по курсу евро-доллар.

При этом официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн. В начале полномасштабной войны НБУ зафиксировал стоимость американской и европейской валюты (29,25 грн) и евро (33,17 грн). Однако с марта начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке. В июле НБУ повысил доллар на 25%, до 36,56, подорожал и евро.

НБУ активно повышал официальный курс евро с 2014 года. С тех пор он вырос почти в четыре раза.

По данным Минфина, в украинских крупных банках евро можно купить по такому курсу:

  • ПриватБанк — 43,5 грн/евро;
  • Ощадбанк — 43,8 грн/евро;
  • Райффайзен Банк — 43,8 грн/евро;
  • Укргазбанк — 43,4 грн/евро
  • Креди Агриколь Банк — 40,7 грн/евро
  • ПУМБ — 44,1 грн/евро.

Пара доллар-евро

Примечательно, что в 2022 году евро активно дешевел по отношению к доллару и в итоге опустился в августе ниже паритета. В Министерстве финансов США заявили, что укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению процентных ставок, а также притока капитала.

На курс евро также влиял энергетический кризис, вызванный вторжением россии в Украину.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют, что курс евро может подняться на фоне теплой погоды в странах еврозоны. Европейская валюта может прибавить в цене еще около 1,15 доллара зимой. Как отметил валютный стратег TD Securities Марк МакКормик, отличная погода является очень надежной подушкой безопасности, которая поможет еврозоне преодолеть рецессию.

Как прогнозируют украинские эксперты, в последний месяц зимы курсовая ситуация на валютном рынке ожидается достаточно стабильной. Курс европейской валюты может повыситься из-за его укрепления по паре доллар/евро — когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара.

"Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 1,11 за доллар, что несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах", — рассказал экономист Даниил Монин.

Напомним, ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.

Ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны России против Украины. Удержать стабильность гривни удалось благодаря международной поддержке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:00 РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

08:54 Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

08:47 УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

08:40 Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

08:35 Удар по Краматорску: количество раненых возросло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:27 Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов

08:15 Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

08:12 Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

08:10 Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали

08:07 Государственный ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны: как изменилась прибыль

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 08:58

РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

None 3 Февраль 09:00

Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

None 3 Февраль 08:39

УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

None 3 Февраль 08:34

Удар по Краматорску: количество раненых возросло

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB