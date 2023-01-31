Работа Приват24 — оккупанты блокируют доступ граждан к приложению

Так борются с оборотом украинской нацвалюты

На оккупированных россиянами территориях для граждан не всегда доступно украинское банковское приложение "Приват24". Оккупанты блокируют его работу.

Об этом проинформировали в Луганской областной военной администрации.

Цель блокировки Приват24

Как отметили в ОВА, россияне блокируют гражданам доступ к онлайн-банкингу в рамках борьбы с обращением украинской национальной валюты. Они пытаются в принудительном порядке перевести жителей оккупированных территорий на расчеты в рублях.

В то же время, украинские граждане, попавшие под оккупацию на территории Луганской области, где есть интернет, могут войти в "Приват24" и зайти на сайт банка исключительно через VPN-сервис.

Также российские оккупанты нашли еще новый способ лишения украинцев недвижимости. Российский росрегистр не признает документов, выданных органами власти Украины после "включения" в состав россии "новых территорий". Оккупанты объясняют необходимость этих мер борьбой с мошенничеством. В то время как настоящая цель — создание условий для изъятия недвижимости у местного населения, добавили в ОВА.

Какие еще трудности у клиентов ПриватБанка

Ранее клиенты банка жаловались на отказ в услуге "Оплата частями", а в банке объяснили причину и утверждали, что занимаются возобновлением кредитования.

Также мы писали, что ПриватБанк установил лимит на снятие валютных вкладов. Клиентам разрешено снимать не больше 1 тысячи долларов или 1 тысячи евро в день.

Напомним, что ПриватБанк осенью повысил плату за отправку международных P2P-переводов по гривневым картам на международные. Увеличение составляет до 4% (ранее было 2%).