ООН: на восстановление Украины нужно не менее 411 млрд долларов
В ООН посчитали, сколько средств нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.
Об этом говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".
Как пишут эксперты ООН, в прошлом году экономика Украины потеряла большинство промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.
"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов", — говорится в докладе.
Мировые эксперты считают, что, несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, экономика Украины в этом году будет находиться в стагнации.
Напомним, что государство гарантирует ряд выплат в связи с полномасштабной войной в Украине. Особое внимание уделяется военнослужащим и их семьям. В Украине законом предусмотрено, что получить денежные выплаты в сумме 15 млн грн могут родные погибших военнослужащих, исполняя обязанности во время войны.