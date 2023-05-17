ООН: на восстановление Украины нужно не менее 411 млрд долларов

Работники компании "Укрэнерго" чинят сеть. Фото: Укрэнерго

В ООН посчитали, сколько средств нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.

Об этом говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".

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Как пишут эксперты ООН, в прошлом году экономика Украины потеряла большинство промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.

"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов", — говорится в докладе.

Мировые эксперты считают, что, несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, экономика Украины в этом году будет находиться в стагнации.

Напомним, что государство гарантирует ряд выплат в связи с полномасштабной войной в Украине. Особое внимание уделяется военнослужащим и их семьям. В Украине законом предусмотрено, что получить денежные выплаты в сумме 15 млн грн могут родные погибших военнослужащих, исполняя обязанности во время войны.