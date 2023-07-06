Зарплаты во время войны — как изменились и кто получает больше всего

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине с начала войны размер средней заработной платы вырос на 10%. Во втором квартале этого года она повысилась с 15 тыс. грн до 16,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствует исследование портала по поиску и предложению работы Work.ua.

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Согласно результатам анализа, повышение зарплаты было зафиксировано:

в феврале этого года — на 1 тыс. грн, до 16 тыс. грн;

в мае — на 500 грн, до 16,5 тыс. грн.

Наибольший прирост произошел в центральном регионе — на 17%, в западных областях — на 23%. В частности, в Сумах — на 9%, в Житомире — на 17%, в Одессе — на 7%, в Днепре — на 14%.

Аналитики считают, что пересмотр зарплаты на западе и в центре стал следствием релокации бизнеса и перемещения граждан из прифронтовых регионов подальше от боевых действий. Это подтверждает региональная динамика обновления рынка труда. Так, число вакансий в центральных регионах в мае этого года достигло 100% по сравнению с февралем прошлого года, а в западных — более чем на 130%.

Наибольший процент повышения средней зарплаты зафиксировали по следующим профессиям:

официанты — на 50%, до 15 тыс. грн;

повара — на 33%, до 16 тыс. грн;

охранники — на 33%, до 12 тыс. грн;

бухгалтеры — на 21%, до 17 тыс. грн.

Особенно случился прирост зарплаты весной 2023 года, что может быть связано с возобновлением малого бизнеса.

Примечательно, что рост зарплаты у водителей не зафиксирован, однако среди рабочих профессий они получают больше всего — в среднем 22 тыс. грн.

"Один из самых больших ростов медианы зарплат был по должности психолога: +80% — до 18 тыс. грн, что показывает важность этой профессии сейчас", — отметили специалисты.

Высокий прирост зарплаты был:

в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме — 36%, до 15 тыс. грн;

строительной промышленности — на 19%, до 19 тыс. грн;

розничной торговли — на 17%, до 14 тыс. грн.

Высокие зарплаты по-прежнему в таких областях:

маркетинг, реклама, PR — 20 тыс. грн;

транспорт и логистика — 20 тыс. грн;

финансы, банковское дело и бухгалтерия — 18 тыс. грн.

Аналитики добавляют, что 20% опрошенных работодателей планируют повышать зарплаты всех работников в дальнейшем, примерно на 10% в этом году, 10% хотят поднять размер выплат на 10-20%, 5% — увеличить до 30%.

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Напомним, в Украине на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.