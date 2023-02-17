Ощадбанк не выпускает электронные пенсионные — что советуют переселенцам

ВПО советуют получить отдельную полнофункциональную банковскую карту

Государственное финучреждение "Ощадбанк" перестало выпускать электронные пенсионные удостоверения (ЭПП). Это создает самые большие проблемы переселенцам.

Об этом сообщает издание Мinfin.

Правовые коллизии по е-пенсионным

Как пишет издание, у украинских пенсионеров есть два варианта по выбору — пользоваться бумажным пенсионным удостоверением или получить в электронной форме, содержащей банковскую платежную программу.

Однако внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), стоящим на учете до 24 февраля 2022 года, при оформлении пенсии Пенсионный фонд выдает исключительно электронные, ведь оформить традиционное бумажное пенсионное удостоверение невозможно.

О том, что Ощадбанк перестал выдавать пенсионные удостоверения, тогда как пенсионные фонды руководствуются Постановлением 637, которое обязывает ВПЛ выдавать только электронные удостоверения, пишут сами читатели.

Так, одна читательница рассказала, что заявление на изготовление е-удостоверения в статусе обработки уже более установленного законом срока в 30 рабочих дней.

"Портал физически не дает сделать заявление на бумажное удостоверение, если был статус ВПЛ по состоянию на 24.02.2022", — добавляет украинка.

Самая большая проблема состоит в том, что пенсионное удостоверение обязательно необходимо для выезда за пределы Украины. Без него ни один инвалид или пенсионер ВПЛ не может пересечь границу, добавляет издание.

Что советуют в банке

В пресс-службе Ощадбанка отметили, что в связи с военной агрессией россии против Украины и введением на всей территории Украины военного положения, по техническим и независимым от Ощадбанка причин выпуск ЭПП приостановили.

"К сожалению, возобновить выпуск ЭПП пока невозможно", — сообщили там.

В банке советуют на период остановки выпуска ЭПП получить отдельную полнофункциональную банковскую карту.

"Для получения пенсионного удостоверения в бумажном виде необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением", — добавили в финучреждении.

Что еще следует знать

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.