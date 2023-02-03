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Ощадбанк начал принимать заявки от украинцев на финансовую помощь: кого касается

3 февраля 2023 12:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Ощадбанк финансирует бизнес украинцев — как принять участие в программе Собственное дело
Речь идет о правительственной программе микрогрантов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Государственный "Ощадбанк" начал принимать заявки на безвозвратную финансовую помощь украинцам. Речь идет о правительственной программе микрогрантов "Власна справа".

О деталях программы говорится на сайте Ощадбанка.

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Условия участия в программе

По этой программе украинцы могут получить гранты до 250 тысяч гривен на бизнес с "нуля" или же развитие действующего дела.

Подавать заявки можно на портале или приложении государственных услуг "Дія" в разделе "єРобота". Также необходимо разработать детальный бизнес-план.

Для этого нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • заполнить онлайн-заявку;
  • прикрепить бизнес-план по форме;
  • подписать электронной подписью и отправить.

Одним из условий является создание двух рабочих мест.

В свою очередь Ощадбанк как уполномоченное финучреждение программы готово к рассмотрению заявок, консультированию всех желающих и выполнению платежей для реализации проектов.

В то же время окончательное решение о получении гранта — за Государственной службой занятости.

Куда можно потратить средства

Грант в первую очередь выдают тем, у кого бизнес связан с садоводством или выращиванием тепличных овощей. Тем, кто имеет свое дело в сфере производства или переработки.

Полученные средства можно потратить на аренду помещения, закупку сырья или оборудования, или просто на заработную плату и коммунальные расходы. Однако предпринимателю придется вернуть средства, если будет проигнорировано главное условие — создание двух рабочих мест. Также деньги придется отдать в случае неуплаты налогов или нечестных манипуляций.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине расширили источники финансирования грантовой программы "єРобота". Такое решение принял Кабинет министров Украины (КМУ).

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.

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