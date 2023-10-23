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Ощадбанк предупреждает владельцев карт об изменениях с 1 декабря

23 октября 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк предупредил о новых тарифах с 1 декабря
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный банк "Ощадбанк" планирует обновить тарифы по карточкам для клиентов. Изменения заработают в начале зимы.

Об этом сообщается на сайте банка.

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Подробнее о тарифных изменениях

В пресс-службе отметили, что изменения касаются тарифов за обслуживание счетов, утвержденных постановлением №124. Нововведение заработает для зарплатных карт. Перевод средств на другие платежные карты "Ощадбанка" через мобильный банкинг будет проходить без комиссии.

"Отменено комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт эмитированных в ТП "Зарплатный" через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты Ощадбанка", — сообщают в пресс-службе.

В финучреждении отмечают, что изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

Клиентам напомнили, что более подробно с тарифами можно ознакомиться по следующей ссылке или обратившись в ближайший офис банка.

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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщают о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карту Mastercard.

Добавим, что Ощадбанк производит несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

Также мы писали, что Национальный банк Украины призвал украинские банки строже контролировать карточки находящихся в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях. Такое требование изложено в письме НБУ №57-0008/76680.

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