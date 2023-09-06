Ощадбанк предупредил об изменениях с 1 октября — тарифы будут другие

Ощадбанк предупреждает владельцев карт об изменениях с 1 октября
Государственное финучреждение "Ощадбанк" сообщило об изменениях в тарифах для владельцев некоторых платежных карт. Новации заработают с 1 октября текущего года.
Такая информация содержится на сайте банка.
Тарифные изменения в Ощадбанке
Как отмечается, изменения коснутся держателей карт Mastercard World Elite, Visa Infinite. В некоторых тарифных пакетах отменят комиссию за снятие наличных денег за пределами страны в сумме до 10 тысяч гривен ежемесячно.
Речь идет о пользователях премиальных карт основных и дополнительных по тарифным пакетам:
- "Мой комфорт";
- "Мой счет";
- "Моя карточка"
- "Зарплатный".
"Предоставлена возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 000 грн (экв.) в месяц, более лимита применяется комиссионное вознаграждение", — говорится в сообщении.
В банке также добавляют, что изменили ряд тарифов по денежным переводам через "Ощад 24", банкоматы. Новые тарифы будут действовать и на предоставление выписок по индивидуальным запросам, на оформление доверенностей.
Клиенты банка могут ознакомиться с изменениями в тарифах по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.
Также мы писали, что в Украине банки могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.