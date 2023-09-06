Ощадбанк предупредил об изменениях с 1 октября — тарифы будут другие

Платежная карта. Фото: Unplush

Государственное финучреждение "Ощадбанк" сообщило об изменениях в тарифах для владельцев некоторых платежных карт. Новации заработают с 1 октября текущего года.

Такая информация содержится на сайте банка.

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Тарифные изменения в Ощадбанке

Как отмечается, изменения коснутся держателей карт Mastercard World Elite, Visa Infinite. В некоторых тарифных пакетах отменят комиссию за снятие наличных денег за пределами страны в сумме до 10 тысяч гривен ежемесячно.

Речь идет о пользователях премиальных карт основных и дополнительных по тарифным пакетам:

"Мой комфорт";

"Мой счет";

"Моя карточка"

"Зарплатный".

"Предоставлена возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 000 грн (экв.) в месяц, более лимита применяется комиссионное вознаграждение", — говорится в сообщении.

В банке также добавляют, что изменили ряд тарифов по денежным переводам через "Ощад 24", банкоматы. Новые тарифы будут действовать и на предоставление выписок по индивидуальным запросам, на оформление доверенностей.

Клиенты банка могут ознакомиться с изменениями в тарифах по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.

Также мы писали, что в Украине банки могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.