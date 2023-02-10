Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт — что известно о карте киевлянина

Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали
Государственное финучреждение "Ощадбанк" насчитывает комиссию "за пользование" заказанными, но неактивированными картами. Речь идет о "Карте киевлянина".
Об этом рассказала клиентка банка на портале Мinfin.
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Подробности
Пользователь услугами банка написала, что до начала полномасштабного вторжения заказала "Карту киевлянина" в одном из столичных отделений финучреждения. На фоне войны была вынуждена переехать в другой город и карточку не забрала.
Примечательно то, что в августе получила смс-сообщение о том, что "карточка до сих пор не активирована и осуществлять расчеты невозможно", а к концу года ей насчитали 120 грн комиссии "за пользование" картой.
В колл-центре сообщили, что не имеет значения — пользуется клиент картой или нет, выдана или нет — комиссия будет начисляться.
Также она написала, что рассчитаться за долг невозможно, поскольку для этого нужно знать последние четыре цифры, а карты на руках нет.
Закрыть карту можно также по личному обращению в отделение, где она была выдана.
"Так удобно — брать с клиента средства за карту, которая даже не была клиенту выдана и не активирована! Оплатить задолженность онлайн тоже нельзя — нужно для этого знать последние цифры карты, которой у меня нет. Закрыть карту — нужно писать заявление в отделении, которое работает только в рабочие дни, до 5 часов. Все для людей", — говорится в жалобе.
В банке не прокомментировали это сообщение.
"Карточка киевлянина" — это многофункциональное электронное платежное средство, содержащее персональные данные и позволяющее идентифицировать держателя карты, с помощью которого предоставляются льготы и различные доплаты.
Больше об Ощадбанке
Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" автоматически продлит действие платежных карт, срок которых подходит к концу. Украинцы могут не пролонгировать карты до 31 мая 2023 года.
В "Ощадбанке" можно оформить денежную помощь на старт и развитие собственного дела. Гранты выдают как бизнесу, так и обычным гражданам.
В прошлом году больше всего отделений закрыл Ошадбанк: количество филиалов сократилось на 420 единиц, до 1182. "Приват" по количеству имеющихся отделений лидирует (1210 офисов), а в прошлом году закрыл 287 филиалов.