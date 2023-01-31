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Пара евро-доллар: эксперты озвучили ожидания к концу зимы

31 января 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько будут стоить доллар и евро до конца зимы
В целом ожидается стабильная курсовая динамика
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке евро может несколько подорожать до конца зимы. В целом ожидается стабильная курсовая динамика.

Об этом рассказал СМИ экономист Даниил Монин.

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Ситуация на наличном рынке

Как отметил эксперт, второй месяц зимы прошел довольно спокойно на наличном рынке, несмотря на то, что значительные расходы бюджетов к концу прошлого года способствовали увеличению спроса на валюту.

По его словам, объем покупки бизнесом и населением валюты оценивается по результату января в около 2,8 млрд долларов. Такой показатель даже меньше, чем было в предыдущем месяце. Поскольку Европейский Союз предоставил Украине три миллиарда евро кредита, а Соединенные Штаты — грант в размере 676 млн долларов — это с запасом перекрыло валютные потери.

Экономист считает, что объем международных резервов может выйти до отметки 30 млрд долларов, что станет даже больше, чем было до войны, год назад. Следовательно, девальвационные настроения национальной валюте не грозят.

Кроме того, сам регулятор обещал держать официальный курс доллара на том же уровне — 36,57 грн/долл.

Прогнозы на конец зимы

В последний месяц зимы курсовая ситуация на валютном рынке ожидается достаточно стабильной. В то же время курс европейской валюты может повыситься из-за его укрепления по паре доллар/евро — когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара.

"Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 - 1,11 за доллар, что несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах", — добавил Даниил Монин.

Динамика курса евро на наличном рынке по данным портала Мinfin:

Каков сейчас курс евро и доллара

31 января на украинском наличном рынке продолжаются колебания курса доллара и евро. Некоторые финучреждения предложили валюту дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Сейчас средний курс доллара в украинских банках в покупке составляет 39,83 гривны, а в продаже — 40,53 грн/долл. Курс евро в покупке составляет 42,57 гривны, а в продаже — 43,53 грн/долл.

Напомним, ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.

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