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Партиям могут разрешить открывать депозиты для пассивного дохода: детали законопроекта

11 августа 2023 10:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Партии могут получить право открывать депозиты для пассивного дохода
Заседание ВР. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде ждет второго чтения законопроект, предусматривающий предоставление права политическим партиям размещать деньги на депозитных счетах для пассивного дохода. С замечаниями относительно такого документа выступают антикоррупционеры.

Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта на сайте парламента.

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Подробнее об инициативе

Речь идет о законопроекте №9419-1 о механизмах госфинансирования и госконтроля за деятельностью политических партий.

Как отмечают авторы инициативы, целью является возобновление отчетности политпартий и проверок соответствующих отчетов.

Предлагают внести изменения в статью закона "О политических партиях" относительно механизма выделения и распределения между политпартиями средств на финансирование уставной деятельности. Согласно им, 85% распределяется между политсилами, получившими право на финансирование пропорционально количеству действительных голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в нардепы от таких политпартий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах народных избранников.

В то же время, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) высказало ряд замечаний к вышеуказанному проекту. Именно относительно вопроса о закреплении права политпартий размещать средства на депозитных счетах для пассивного дохода.

"Формулирование такого права требует корректировки и правовой определенности срока размещения средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии на депозитном счете, зачисления полученного пассивного дохода на счета партии, а также факта неиспользования этих средств в понимании Закона", — отметили в агентстве.

Также документ предлагает предусмотреть возможность получения непарламентскими партиями государственного финансирования уставной деятельности, снизив порог до 3% голосов избирателей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, организацию дорогостоящих праздников.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали заработную плату министров и премьера Дениса Шмыгаля. В июле чиновники получили не менее 65 тысяч гривен должностного оклада.

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