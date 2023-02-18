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Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату

18 февраля 2023 15:53
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки — какие выплаты у граждан со статусом УБД
Выплаты у участников боевых действий выше
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине многие граждане получают пенсии ниже 3 тыс. гривен, однако некоторые категории имеют право на более высокую сумму — минимум 4,4 тыс. гривен. Речь идет об участниках боевых действий (УБД).

Об этом сообщает профильное издание Napensii.

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Пенсии гражданам со статусом УБД

Так, общий размер пенсионной выплаты участникам боевых действий не может быть ниже 210% прожиточного минимума, то есть 4395,30 гривны.

Соответствующая норма действует на основании правительственного постановления. При этом доплаты за статус УБД устанавливают к любому виду пенсии. Такой статус могут иметь как военнослужащие, так и гражданские пенсионеры.

Среди доплат к пенсиям этой категории граждан — сумма в размере 25% прожиточного минимума, то есть 523,25 грн (на февраль 2023 года). Доплачивают целевую денежную помощь в 40 гривен, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Выход на пенсию

Мужчины, имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50-т. В то же время, для досрочного выхода на заслуженный отдых мужчинам нужно иметь не менее 25 лет стажа, женщинам — 20 лет. Выслуга лет военных будет равна страховому стажу. Кадровым военным, у которых есть необходимая выслуга лет, разрешено выходить на пенсию еще раньше.

Кроме того, право на уменьшение пенсионного возраста имеют семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся жена/муж (если не вступили в повторный брак), родители, получившие статус семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

Больше о пенсиях

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 миллиардов гривен.

Также мы писали, что в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал соответствующий механизм.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получает самые высокие, более 96 тысяч гривен, и самые низкие пенсии, менее одной тысячи гривен. Также известно, кому за год повысили пенсии более чем на пять тысяч гривен.

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