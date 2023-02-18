Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки — какие выплаты у граждан со статусом УБД

Выплаты у участников боевых действий выше

В Украине многие граждане получают пенсии ниже 3 тыс. гривен, однако некоторые категории имеют право на более высокую сумму — минимум 4,4 тыс. гривен. Речь идет об участниках боевых действий (УБД).

Об этом сообщает профильное издание Napensii.

Пенсии гражданам со статусом УБД

Так, общий размер пенсионной выплаты участникам боевых действий не может быть ниже 210% прожиточного минимума, то есть 4395,30 гривны.

Соответствующая норма действует на основании правительственного постановления. При этом доплаты за статус УБД устанавливают к любому виду пенсии. Такой статус могут иметь как военнослужащие, так и гражданские пенсионеры.

Среди доплат к пенсиям этой категории граждан — сумма в размере 25% прожиточного минимума, то есть 523,25 грн (на февраль 2023 года). Доплачивают целевую денежную помощь в 40 гривен, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Выход на пенсию

Мужчины, имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50-т. В то же время, для досрочного выхода на заслуженный отдых мужчинам нужно иметь не менее 25 лет стажа, женщинам — 20 лет. Выслуга лет военных будет равна страховому стажу. Кадровым военным, у которых есть необходимая выслуга лет, разрешено выходить на пенсию еще раньше.

Кроме того, право на уменьшение пенсионного возраста имеют семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся жена/муж (если не вступили в повторный брак), родители, получившие статус семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

Больше о пенсиях

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 миллиардов гривен.

Также мы писали, что в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал соответствующий механизм.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получает самые высокие, более 96 тысяч гривен, и самые низкие пенсии, менее одной тысячи гривен. Также известно, кому за год повысили пенсии более чем на пять тысяч гривен.