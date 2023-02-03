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Пенсионная реформа: какие категории украинцев могут пострадать от нововведений

3 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсионная реформа — кому будет сложно накапливать на пенсии
Некоторые категории украинцев могут пострадать от нововведений
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине власти намерены запустить накопительную пенсионную реформу, призванную существенно увеличить размер пенсионных выплат граждан. При этом, некоторые категории украинцев могут пострадать от нововведений.

Об этом заявила член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса (УСБ), исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук, пишет издание Napensii.

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Кому накапливать на пенсию будет сложно

Эксперт рассказала о том, что при внедрении второго уровня пенсионной системы нагрузка на разные категории населения в зависимости от возраста может существенно отличаться.

Сложнее всего будет украинцам среднего возраста, на плечи которых и ляжет груз нововведений. Речь идет о людях в возрасте от 40 до 45 лет. Им придется нести "двойные обязательства".

"Во-первых, они должны содержать родителей-пенсионеров, при этом у них подрастают дети. Во-вторых, им уже нужно откладывать и себе на пенсию", — уточнила эксперт.

В правительстве анонсировали реформу на 2023-й

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине граждане скоро смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В этом году одним из основных приоритетов правительства станет введение обязательного пенсионного накопления.

По его словам, в стране длительное время существует проблема с финансовым наполнением Пенсионного фонда, тогда как реформа в сфере пенсионного обеспечения позволила бы трудоустроенным украинцам открывать собственные пенсионные накопительные счета.

"Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа Фондового рынка и рынка капиталовсреди ключевых приоритетов работы правительства в 2023 году", — сообщал он.

Как украинцы смогут делать взносы

Как рассчитывают в правительстве, средства будут поступать на счета из трех источников: от работодателя, от государства на паритетных условиях с работодателем и от гражданина, который будет делать добровольные взносы.

В Министерстве социальной политики уточнили, что на начальном этапе накопления будут поступать в государственный пенсионный фонд, и только через три года по выбору гражданина.

Сохранение солидарной системы

Ранее в Международном валютном фонде заявляли, что для введения обязательной накопительной пенсии власти должны обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы.

"Накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению выделяемых на первый уровень ресурсов (солидарной системыРед.)", — отмечалось в официальном документе.

Второй уровень — это обязательная накопительная система, которая предусматривает ежемесячные обязательные отчисления из заработной платы работника (с 2% до 7% от зарплаты, постепенный ежегодный рост) в выбранный участником сертифицированный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и/или Накопительный фонд.

Чтобы запустить накопительную систему (второй уровень) необходимо принятие специального законопроекта, где прописаны детали функционирования такого уровня, размер взносов, а также вопросы надлежащего контроля за структурами-участниками накопительного уровня. Однако пока парламент такой законопроект не принял. В то же время экспертная среда обсуждает законопроект №2683.

Напомним, в этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Следует отметить, что в Минсоцполитики рассказали о том, что индексацию пенсионных выплат проведут, как и планировали, в марте 2023 года. Однако пока неизвестно, на какой процент инфляции будут индексироваться пенсии.

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