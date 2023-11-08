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Пенсионный фонд предупреждает — он не администрирует группы в Telegram

8 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионный фонд предупреждает о мошенниках под его именем
На экране смартфона — мессенджер Telegram. Фото из открытых источников
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины осуществляет информационную деятельность в мессенджере Telegram исключительно в официальном (верифицированном) канале "Пенсионный фонд Украины".

Об этом ПФУ сообщил у себя на сайте.

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Что произошло

В Пенсионном фонде сообщают, что во время проведения мониторинга информационного пространства обнаружена подозрительная деятельность в мессенджере Telegram неизвестной группы Пенсионного фонда Украины.

Эта группа направляет пользователей в другие группы, где предлагаются скидки на лекарства, ваучеры на 1000 грн, а также поощряется взаимодействие с Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.

"Ответственно заявляем, что Пенсионный фонд Украины не администрирует информационные группы в Telegram и не имеет отношения к вышеуказанным источникам информации. Доверяйте информации о деятельности Фонда только из проверенных источников!", — призывают в Пенсионном фонде.

Официальные каналы коммуникаций Пенсионного фонда Украины:

  • Сайт (www.pfu.gov.ua)
  • Вебпортал электронных услуг (www.portal.pfu.gov.ua)
  • Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua)
  • Telegram (https://t.me/PensFund)
  • Twitter (@PFU_UA)
  • WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M)
  • YouTube (www.youtube.com/@PensFund)

Ранее в Пенсионном фонде Украины напомнили, как украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам для получения в будущем пенсионных выплат.

Новини.LIVE писали, какую нужно иметь зарплату, чтобы на пенсии получать 5230 грн ежемесячно.

Известно, что пенсионной системе Украины предстоит очередная реформа. С 2024 года правительство планирует внедрить балльную систему при начислении пенсионных выплат.

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