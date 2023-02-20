Пенсии в Украине — получили ли украинцы пенсии на банковские карты в феврале

Через банки граждане получили 29,7 млрд грн

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в феврале пенсионерам засчитали на банковские счета 100% профинансированных выплат. Речь идет о 29,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Финансирование пенсий в феврале

Как отмечают в Пенсионном фонде, в этом месяце профинансировали пенсионные выплаты на 37,9 млрд гривен.

"Банками на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм", — говорится в сообщении.

Если через банки граждане получили полностью все суммы, то через почтовый оператор "Укрпочта" выплаты продолжаются. По сообщению компании, по состоянию на 16 февраля доставили 68,9% профинансированных сумм — 8,2 млрд гривен.

Также в ПФУ рассказали, что всего на социальные выплаты было направлено в феврале 45 млрд гривен. Пенсионный фонд направил в текущем месяце 5,2 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот, 1,9 млрд гривен — на страховые выплаты, в том числе 1 млрд гривен — на оплату больничных.

Повышение пенсий

В 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 млрд гривен. Денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года, сохранения всех предусмотренных законом доплат.

Пенсионеры от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в размере 500 грн, для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет — это доплата в размере до 400 грн в месяц, а для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн.

Также проведут индексацию пенсий на 20%, хотя по закону о государственном бюджете-2023 она не обязательна.

Напомним, в 2023-м украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.