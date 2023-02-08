Пенсии в Украине — какие категории граждан получат дополнительные выплаты в 2023 году

Речь идет о доплатах четырем категориям граждан

В Украине в 2023 году пенсионерам продолжат осуществлять доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

Об этом пишет издание Napensii.

Возрастные надбавки

Речь идет о надбавках, которые осуществляют пенсионерам, достигшим определенного возраста: 75 и 80 лет. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигшим указанного возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения вышеуказанного возраста. Прибавку выплачивают по всей стране. Деньги выплачивают ежемесячно вместе с основной пенсией.

В 2020-м правительство приняло постановление № 849, цель которого - поддержка наиболее уязвимых категорий лиц, достигших соответствующего возраста и имеющих большой страховой стаж. Документ устанавливает размер компенсационных выплат для граждан, которым исполнилось 80 лет и более, и для лиц, которым исполнилось 75 до достижения 80-летнего возраста. Доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) автоматически.

лицам, которым исполнилось 70 лет, предусмотрена доплата 300 гривен в месяц;

гражданам в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен;

лицам в возрасте от 80 лет — 579 гривен.

Доплаты за донорство

Пенсионерам со статусом "почетного донора крови" доплачивают ежемесячно прибавку в 10% от прожиточного минимума. Сейчас это 258 гривен.

Для получения статуса "почетного донора" в Украине человеку нужно бесплатно сдать 40 разовых максимально допустимых доз или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.

Доплаты за детей

Пенсионерам, которые содержат детей младше 18 лет, начисляют надбавки в размере 150 гривен за каждого ребенка. Сумма прибавляется к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных, согласно украинскому законодательству. Для получения надбавки следует подать заявление в орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии. Следует добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст детей, которые подтвердят пребывание их на содержании заявителя.

Доплаты за стаж

Гражданам, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы, тоже делают доплаты. Сумма рассчитывается в размере 1% от пенсионной выплаты за каждый полный сверхурочный год стажа.

Наибольший размер доплаты начисляют пенсионерам, чей трудовой стаж больше 35-40 лет. Прибавку исчисляют от суммы установленного прожиточного минимума (в 2023-м — около 2 тыс. гривен).

Напомним, депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тыс. грн.

В стране граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".