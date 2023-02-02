Пенсии в Украине — кто может получать ежемесячную доплату более 400 гривен

Пенсионеры могут получать ежемесячную доплату более 400 гривен: кто имеет право
Украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату в размере 456 гривен. Однако для этого нужно достичь определенного "возрастного ценза".
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в ответ на вопросы читателя, пишет Napensii.
-
Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение
-
Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"
-
Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе
-
США не против передачи Украине самолетов F-16 третьими странами, — СМИ
-
Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве
-
Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк
-
Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай
-
Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников
-
Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА
-
ЕБРР профинансирует закупку Украиной импортного газа
Кто имеет право на доплату
Как пояснили в Пенсионном фонде, претендовать на такую сумму доплаты могут все пенсионеры, которым исполнилось 75 лет.
Также в ПФУ напомнили, что в марте 2023 года сумма станет больше, ведь в рамках индексации ее повысят.
Эта возрастная надбавка не требует личного обращения в органы Пенсионного фонда, поскольку соответствующие доплаты назначаются автоматически, без дополнительных заявлений и обращений.
Единственное требование такого начисления — нужно, чтобы размер ежемесячной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.п.) был меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы. Речь идет о сумме 10,34 тыс. гривен.
Больше о пенсиях
Украинцам доступна услуга изменения способа получения пенсионных выплат. В частности, с Укрпочты можно перевести на банковскую карту.
Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".
В Украине средний размер пенсионной выплаты на начало текущего года увеличился почти на 16%. Так, на 1 января составляет 4,62 тыс. грн, тогда как год назад был на уровне 3,99 тыс. грн.
Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.