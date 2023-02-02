Пенсии в Украине — кто может получать ежемесячную доплату более 400 гривен

Для этого нужно достичь определенного возрастного ценза

Украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату в размере 456 гривен. Однако для этого нужно достичь определенного "возрастного ценза".

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в ответ на вопросы читателя, пишет Napensii.

Кто имеет право на доплату

Как пояснили в Пенсионном фонде, претендовать на такую сумму доплаты могут все пенсионеры, которым исполнилось 75 лет.

Также в ПФУ напомнили, что в марте 2023 года сумма станет больше, ведь в рамках индексации ее повысят.

Эта возрастная надбавка не требует личного обращения в органы Пенсионного фонда, поскольку соответствующие доплаты назначаются автоматически, без дополнительных заявлений и обращений.

Единственное требование такого начисления — нужно, чтобы размер ежемесячной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.п.) был меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы. Речь идет о сумме 10,34 тыс. гривен.

Больше о пенсиях

Украинцам доступна услуга изменения способа получения пенсионных выплат. В частности, с Укрпочты можно перевести на банковскую карту.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В Украине средний размер пенсионной выплаты на начало текущего года увеличился почти на 16%. Так, на 1 января составляет 4,62 тыс. грн, тогда как год назад был на уровне 3,99 тыс. грн.

Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.