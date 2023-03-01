Пенсии части украинцев повысят позже — в апреле и июле

Некоторым категориям граждан обещают повысить выплаты в апреле и июле

В Украине 1 марта стартовала масштабная индексация пенсионных выплат, в рамках которой граждане получат до 19,7% больше. Однако части пенсионеров повысят выплаты позже.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, сообщает профильное издание Napensii.

Кому из пенсионеров поднимут выплаты позже

Как отметили в Минсоцполитики, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на 19,7% с 1 апреля будет произведен автоматический перерасчет государственных выплат для работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Речь идет о 600 тысячах граждан.

Еще одной категории граждан обещают повысить пенсионные выплаты с 1 июля. Планируется проиндексировать специальные пенсии ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления. Таких пенсионеров насчитывается в Украине 22,7 тысячи.

Какую сумму средств выделят на индексацию пенсий

Ранее в правительстве сообщали, что в этом году по поручению президента проведут индексацию пенсий, вопреки закону. Ведь в государственном бюджете-2023 указано, что она не обязательна.

Под индексацию попали около 10 миллионов украинцев в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Минимальная сумма повышения составляет не менее 100 гривен, а максимальная — 1,500 гривны.

В общей сложности на выплаты пенсий потратят около 700 миллиардов гривен. Суммы должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года, сохранения всех предусмотренных законом доплат. В частности, речь идет о ежемесячных доплатах гражданам после 70 лет.

"Пенсионеры в возрасте от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в размере 500 грн, для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет — это доплата в размере до 400 грн в месяц, а для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн", — пояснили в правительстве.

Пенсии проиндексируют для:

5,2 миллиона граждан, получающих пенсию в рамках закона №1058 до 2020 года. Повышение выплат будет осуществлено путем индексации на 19,7% показателя средней зарплаты, с которой исчисляется пенсия;

4,2 миллиона украинцев, у которых вырастут выплаты из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсий. Речь идет о минимальных пенсионных выплатах, в размере которых уже содержится доплата к гарантированному государством минимальному размеру. Его проиндексируют впервые. Пенсии повысят с 420 до 520 гривен по сравнению с прошлогодним размером;

полмиллиона граждан — бывших работников силовых ведомств. Они получат проиндексированный на 19,7% весь размер пенсии;

94,5 тысячи человек, которым назначена пенсия по инвалидности из-за увечья или заболевания в связи с Чернобыльской аварией.

Напомним, Кабинет Министров планировал сократить расходы на субсидии в 2023 году на 37,870 млрд. гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году, когда сумма составила 41,708 млрд гривен.

Также мы писали, что в текущем году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.