Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Пенсии и соцвыплаты: что ждет украинцев в феврале arrow

Пенсии и соцвыплаты: что ждет украинцев в феврале

29 января 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии и социальная помощь — какие будут выплаты в феврале
Власти отложили традиционное повышение социальных стандартов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в связи с войной властям пришлось отложить традиционное повышение социальных стандартов. Ведь в этом году больше всего в средствах нуждается сфера обороны и безопасности.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Читайте также:

Какие будут пенсии и соцвыплаты в феврале

В стране размер прожиточного минимума последний раз пересматривался в декабре 2022 года. Это позволило некоторым украинцам получать большие пенсии и социальные выплаты.

Сейчас уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составляет 2093 гривны. Такой объем останется неизменным на протяжении всего текущего года, а значит, повышения привязанных к нему выплат не будет.

В последний месяц прошлого года увеличился размер минимальной пенсии. Минимальная планка выросла на 60 гривен. Теперь она составляет 2093 гривен. Максимальная была повышена на 660 гривен, такие выплаты выросли до 20,92 тыс. гривен.

Также перерасчет пенсий произвели для неработающих лиц, получающих так называемую "страховую" пенсию. Им платят 2,5 тысячи гривен, пропорционально страховому стажу, который у них есть.

В декабре прошлого года изменились суммы надбавок и доплат к пенсиям. Однако в январе и феврале этого года подобных повышений не будет.

Индексация пенсий

В марте запланировано осуществление ежегодной индексации пенсионных выплат. Законодательство предусматривает, что индексация должна составлять половину процентного повышения средней зарплаты и половину годовой инфляции.

Ожидается, что повышение пенсий составит примерно 24%. Однако расчеты Министерство социальной политики планирует проводить только в феврале. Тогда сообщат, на сколько могут повыситься пенсии украинцам.

Прочие выплаты

С января 2023 года выплаты по безработице не должны составлять больше минимальной зарплаты — 6,7 тыс. грн.

Размер алиментов на ребенка зависит от уровня заработной платы отца, с которого их требуют. Минимальный объем алиментов должен составлять 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров при выходе на свой заслуженный отдых выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "по выслуге лет". Прежде всего — работники сферы образования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

21:25 Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

None 30 Январь 22:51

Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB