Пенсии и социальная помощь — какие будут выплаты в феврале

Власти отложили традиционное повышение социальных стандартов

В Украине в связи с войной властям пришлось отложить традиционное повышение социальных стандартов. Ведь в этом году больше всего в средствах нуждается сфера обороны и безопасности.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Какие будут пенсии и соцвыплаты в феврале

В стране размер прожиточного минимума последний раз пересматривался в декабре 2022 года. Это позволило некоторым украинцам получать большие пенсии и социальные выплаты.

Сейчас уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составляет 2093 гривны. Такой объем останется неизменным на протяжении всего текущего года, а значит, повышения привязанных к нему выплат не будет.

В последний месяц прошлого года увеличился размер минимальной пенсии. Минимальная планка выросла на 60 гривен. Теперь она составляет 2093 гривен. Максимальная была повышена на 660 гривен, такие выплаты выросли до 20,92 тыс. гривен.

Также перерасчет пенсий произвели для неработающих лиц, получающих так называемую "страховую" пенсию. Им платят 2,5 тысячи гривен, пропорционально страховому стажу, который у них есть.

В декабре прошлого года изменились суммы надбавок и доплат к пенсиям. Однако в январе и феврале этого года подобных повышений не будет.

Индексация пенсий

В марте запланировано осуществление ежегодной индексации пенсионных выплат. Законодательство предусматривает, что индексация должна составлять половину процентного повышения средней зарплаты и половину годовой инфляции.

Ожидается, что повышение пенсий составит примерно 24%. Однако расчеты Министерство социальной политики планирует проводить только в феврале. Тогда сообщат, на сколько могут повыситься пенсии украинцам.

Прочие выплаты

С января 2023 года выплаты по безработице не должны составлять больше минимальной зарплаты — 6,7 тыс. грн.

Размер алиментов на ребенка зависит от уровня заработной платы отца, с которого их требуют. Минимальный объем алиментов должен составлять 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров при выходе на свой заслуженный отдых выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "по выслуге лет". Прежде всего — работники сферы образования.