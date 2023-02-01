Пенсии в Украине — как происходит перерасчет выплат работающим

Пенсии в Украине: как происходит перерасчет выплат тем, кто работает
Украинские пенсионеры, которые после назначения пенсии проработали еще два года, имеют право на перерасчет выплаты по стажу. Есть несколько вариантов.
Об этом сообщила пресс-служба Управления социального страхования и пенсионного обеспечения аппарата Федерации профсоюзов Украины.
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Как пересчитывают пенсию
Существует два способа пересчитать пенсионные выплаты. С 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
Как говорится в разъяснении, частью четвертой статьи 42 Закона №1058 предусмотрен перерасчет работающим пенсионерам автоматически (без обращения пенсионера).
Также перерасчет может быть осуществлен на основании поданного заявления непосредственно в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или через сайт электронных услуг ПФУ в зависимости от того, когда человек получил 24 месяца страхового стажа после назначения пенсионной выплаты.
Перерасчет производят с 1 числа месяца, когда поступило обращение, если заявление с документами подали до 15 числа включительно. А также с 1 числа в следующем месяце, если подали после 15 числа.
Сам перерасчет осуществляют на наиболее выгодных условиях, то есть либо только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии, либо с учетом стажа и зарплаты после назначения (перерасчета) пенсии (абзац 5 часть 4 статьи 42 закона № 1058).
Повышение пенсий в 2023 году
В этом году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные правительством. Это определено пунктом восьмым Окончательных положений закона №2710.
Так, повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума не будут производить, поскольку согласно статье 7 закона №2710 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, заморожен на уровне декабря прошлого года в размере 2093 грн.
Следовательно, в этом году не будет повышения минимального размера пенсии и других составляющих пенсионных выплат, размер которых исчисляется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Напомним, в Украине в связи с войной властям пришлось отложить традиционное повышение социальных стандартов. Ведь в этом году больше в средствах нуждается сфера обороны и безопасности.
Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.