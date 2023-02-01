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Пенсии в Украине: как происходит перерасчет выплат тем, кто работает

1 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как происходит перерасчет выплат работающим
Существует два способа перерасчета пенсионной выплаты
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинские пенсионеры, которые после назначения пенсии проработали еще два года, имеют право на перерасчет выплаты по стажу. Есть несколько вариантов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления социального страхования и пенсионного обеспечения аппарата Федерации профсоюзов Украины.

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Как пересчитывают пенсию

Существует два способа пересчитать пенсионные выплаты. С 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Как говорится в разъяснении, частью четвертой статьи 42 Закона №1058 предусмотрен перерасчет работающим пенсионерам автоматически (без обращения пенсионера).

Также перерасчет может быть осуществлен на основании поданного заявления непосредственно в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или через сайт электронных услуг ПФУ в зависимости от того, когда человек получил 24 месяца страхового стажа после назначения пенсионной выплаты.

Перерасчет производят с 1 числа месяца, когда поступило обращение, если заявление с документами подали до 15 числа включительно. А также с 1 числа в следующем месяце, если подали после 15 числа.

Сам перерасчет осуществляют на наиболее выгодных условиях, то есть либо только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии, либо с учетом стажа и зарплаты после назначения (перерасчета) пенсии (абзац 5 часть 4 статьи 42 закона № 1058).

Повышение пенсий в 2023 году

В этом году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные правительством. Это определено пунктом восьмым Окончательных положений закона №2710.

Так, повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума не будут производить, поскольку согласно статье 7 закона №2710 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, заморожен на уровне декабря прошлого года в размере 2093 грн.

Следовательно, в этом году не будет повышения минимального размера пенсии и других составляющих пенсионных выплат, размер которых исчисляется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Напомним, в Украине в связи с войной властям пришлось отложить традиционное повышение социальных стандартов. Ведь в этом году больше в средствах нуждается сфера обороны и безопасности.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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